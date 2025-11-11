본문 바로가기
울산화력 4·6호기 발파 완료…5호기 매몰자 수색 재개(종합)

오주연기자

김영원기자

입력2025.11.11 17:20

울산화력발전소 붕괴 사고 매몰자 수색을 가로막던 보일러타워 4·6호기의 발파 작업이 11일 완료됨에 따라 수색·구조 작업이 본격화됐다.


중앙사고수습본부와 소방청은 이날 오후 3시 40분부터 매몰자 4명에 대한 수색·구조 활동을 재개했다고 밝혔다.


울산화력 4·6호기 발파 완료…5호기 매몰자 수색 재개(종합)
앞서 지난 6일 발생한 5호기 붕괴 사고로 총 7명이 매몰됐는데, 이중 위치가 확인된 2명은 사망한 것으로 추정되며, 나머지 2명은 실종 상태다.


소방 당국은 위치가 확인된 매몰자가 있는 지점부터 절단기 2대를 우선 투입해 구조 활동을 벌이고 있다. 일단 안전이 확인된 지점을 중심으로 산소 절단기를 이용한 수색에 돌입하고, 크레인을 활용해 안전 작업 지대를 확보해가면서 수색 반경을 넓혀나갈 것으로 보인다.


현장에는 전국에서 동원된 9개 구조대, 총 72명의 구조대원이 투입된다. 울산소방본부장(특수대응단장)이 현장 지휘대를 맡아 24시간 체제로 운영된다.


수색·구조 방식은 구조팀-RIT(신속대응팀)-백업팀으로 이어지는 3단계 순환 투입 체계로 진행된다. 현장 상황은 드론과 백업팀이 병행 촬영해 구조 활동의 정확성과 안전성을 동시에 확보할 계획이다.


아울러 소방청은 구조대원의 안전을 위해 철저한 관리 체계를 가동한다. 현장 투입 전 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장 직무대행) 주관으로 모든 구조대원 대상 구조계획 및 안전교육을 실시했다. 대원들은 현재 안정성이 확보된 구역부터 단계적으로 투입하고 있다.


방면안전요원, 항공드론팀 등 11명의 전문 안전관리 인력은 현장 전 구역을 실시간으로 점검한다. 위험 징후가 포착될 경우 전 대원에게 즉시 대피 신호를 전파하고, 무전 및 차량 사이렌·스피커를 통해 신속한 철수를 유도한다. 구조 공간의 안전성은 전문 해체업체와 안전보건공단 전문가가 공동으로 평가하며, 평가 결과에 따라 단계적으로 구조 작업이 추진된다.


지난 6일 울산 남구 동서발전 울산화력본부에선 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 순식간에 붕괴했다. 이 사고로 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰됐다.


소방 당국은 지난 9일까지 매몰자 7명 중 3명의 시신을 수습했으나 5호기 양옆에 30m 간격으로 서 있는 4호기와 6호기의 추가 붕괴 가능성 때문에 중장비 사용이 제한되는 등 본격적인 수색에는 난항을 겪었다. 이날 4·6호기 발파가 성공적으로 마무리되면서 5호기 잔해 속에 매몰된 실종자 4명에 대한 수색이 본격적으로 재개됐다.


김 단장은 "24시간 수색·구조체계를 가동해 조금이라도 빨리 구조대상자를 가족의 품으로 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
