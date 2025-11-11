백경현 구리시장, 8호선 3개 역서 '찾아가는 시민과의 대화' 본격 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, '찾아가는 시민과의 대화' 개최

8호선 3개 역사서 총 6회 '시민 소통' 강화

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 10일 구리역에서 '찾아가는 시민과의 대화'를 개최했다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 10일 구리역에서 '찾아가는 시민과의 대화'를 개최하고 있다. 구리시 제공

이번 행사는 제40회 시민의 날을 맞아 시민과의 소통을 한층 강화하기 위해 마련된 프로그램으로, 11월 10일부터 27일까지 진행되는 '찾아가는 시민과의 대화'의 첫 일정이다.

이번 행사는 백경현 구리시장이 시민이 있는 현장으로 직접 찾아가 생활 속 불편과 건의 사항을 듣고 함께 해결책을 모색하기 위해 추진됐다. 구리시는 구리역을 시작으로 동구릉역, 장자호수공원역 등 3개 역사에서 각 2회씩 총 6회에 걸쳐 행사를 진행할 예정이다.

행사의 구체적인 일정은 다음과 같다. ▲11월 10일 구리역을 시작으로 11월 24일 구리역 ▲11월 13일, 27일 장자호수공원역 ▲11월 17일, 25일 동구릉역에서 진행되며 모든 행사는 오후 6시 30분부터 7시 30분까지 진행된다.

행사 진행 방식은 사전에 각 역사 내에 설치된 QR코드와 포스트잇 게시판을 통해 시민이 자유롭게 의견을 남기면, 행사 당일 시장이 직접 답변하는 형식으로 운영된다.

또한 행사 현장에서는 즉석 질의응답 코너를 마련해, 참여한 시민 누구나 시장에게 직접 질문하고 즉시 답변을 들을 수 있는 열린 소통의 장을 마련했다.





백경현 구리시장은 "시민이 생활 속에서 느끼는 불편과 건의 사항을 현장에서 직접 듣고, 시장과 공직자가 함께 해결 방안을 모색하는 열린 행정을 실현하겠다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 현장 중심의 소통 기회를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

