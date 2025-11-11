경산시, '경산만화축제 성과공유회' 개최…만화마을 중심으로 도시브랜딩 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경산시(시장 조현일)은 10일 시청 별관 2층 회의실에서 '2025 경산만화축제 성과공유회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 성과공유회는 올해로 2회째를 맞은 경산 만화축제의 주요 성과를 공유하고, 향후 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

최근 개최된 '2025 경산만화축제' 모습. 경산시 제공

이날 회의에는 서상길 마을 관리 사회적협동조합, 남부동 봉사단체, 경산시 및 (재)경북테크노파크 관계자, 축제 용역사 등 10여 명이 참석해 의견을 나눴다.

1일부터 2일까지 서상길 청년 문화마을 일대에서 개최된 경산만화축제는 ▲웹툰 작가 고일권·최영지 팬 사인회 & 드로잉 퍼포먼스 ▲유튜버 'TV생물도감' 토크콘서트 & 팬사인회 ▲코스프레 대회 ▲웹툰·게임·AI 체험 이벤트 ▲김중환 작가 피규어 전시전 ▲만화·웹툰 한일교류전 등 특색 있는 프로그램으로 관람객들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 선사했다.

이 밖에도 축제 기간 중 마을을 찾은 관람객들은 친구, 가족들과 함께 서상길 모험 지도를 들고 골목길 미션 투어를 수행하며 곳곳에 조성된 벽화를 구경하기도 하고, 남천 둔치에서 펼쳐진 '제1회 경산 만화·웹툰 창작 경연대회' 본선에 참가한 학생들을 응원하며 세대가 함께 즐길 수 있는 만화와 함께하는 서상 만화방에서 휴식을 취하기도 하는 등 즐거운 시간을 보냈다.

성과공유회에서는 이번 만화축제가 시민과 지역 만화 작가, 기업 및 대학이 함께 만들어가는 참여형 축제였고, 남부동 봉사단체의 교통 봉사 및 종합안내소 운영으로 축제가 더욱 빛이 났다는 평가를 받았다.

보완할 사항으로는 개막식·무대 프로그램 진행 시간 조정, 다양한 체험부스 운영, 푸드존 등 먹거리 확대와 골목을 활용한 포토 스팟 확충 등 다양한 의견들이 나왔다.

또한 경산만화축제가 서상길 청년 문화마을에서 개최되는 축제인 만큼 더욱더 지역 주민이 주체가 되어야 하고, 축제 기간뿐만 아니라 상시 시민들이 찾을 수 있도록 서상 만화방, 웹툰창작소 및 카페·식당 등 골목상권과 연계할 수 있는 프로그램 개발의 필요성을 강조했다.





경산시 관계자는 "올해 2회째를 맞는 경산만화축제는 시민과 작가, 기업과 대학이 어우러지는 상생의 장으로 자리매김했다"며 "경산을 대표하는 콘텐츠와 다양한 산업기반을 기반으로 '빛나는 만화마을'을 중심에 두고, 경산이 만화·웹툰 산업의 중심지로 도약할 수 있도록 경산만화축제를 확대 추진하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

