합천 귀농인협의회, 부산 도시민 초청 귀농 투어 실시

농업 환경과 지원정책 소개

실제 농업·농촌 현장을 체험

경남 합천군 귀농인협의회는 부산 시민을 대상으로 '부산 도시민 추천 귀농 투어'를 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 귀농을 희망하는 도시민에게 합천군의 농업 환경과 지원정책을 소개하고, 실제 농업·농촌 현장을 체험할 수 있도록 마련되었다.

합천군 귀농인협의회 부산도시민 초청 귀농투어 단체 사진.

참가자 30여명은 부산에서 출발해 창업 단지, 농기계대여은행 등 지역의 농업 관련 시설을 방문하며 귀농·귀촌 준비에 필요한 실질적인 정보를 받았다.

또한 딸기농장과 토마토농장을 찾아 영농 현장을 직접 살펴보고 지역 농가로부터 생생한 귀농 정착 사례를 들을 수 있는 시간이 마련되었다. 이어 해인사 탐방을 통해 합천의 문화·관광 자원도 접할 기회도 제공됐다.

참석자들은 "현장에서 직접 설명을 듣고 시설을 둘러보니 귀농 과정이 보다 구체적으로 그려졌다"며 "합천의 농업 기반과 지역 분위기를 실제로 경험할 수 있어 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.





이동률 농업기술센터 소장은 "부산을 시작으로 경남과 대구 등 여러 지역의 귀농·귀촌 희망자들이 합천에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원과 프로그램을 지속해서 운영해 나가겠다"고 밝혔다.





