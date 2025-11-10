32년 독재 옛 장인에 '국가 영웅' 칭호 안긴 인니 대통령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프라보워 대통령, 수하르토 전 대통령에 국가 영웅 칭호 수여

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 인권 단체의 반발에도 불구하고 과거 30년 넘게 독재한 옛 장인에게 '국가 영웅' 칭호를 결국 수여했다.

외신 등에 따르면 프라보워 대통령은 '영웅의 날'인 10일(현지시간) 수도 자카르타에 있는 대통령궁에서 수하르토 전 대통령을 포함한 10명에게 국가 영웅 칭호를 수여했다.

수하르토 유족에 '국가영웅' 기념패 주는 프라보워 대통령. 로이터 연합뉴스

수하르토는 수십 년간 권위주의 통치를 주도했으며, 이 기간에 최대 100만명의 정치적 반대자들이 사망했다. 프라세티요 하디 국가비서실 장관(국무장관)은 "(칭호 수여는) 모든 역경에도 국가를 위해 탁월한 공헌을 한 지도자를 기리는 방식의 일환"이라고 설명했다. 다른 정부 관계자는 블룸버그 통신에 "(수하르토 전 대통령은) 독립 시대부터 두각을 나타낸 투쟁 분야의 영웅"이라고 표현했다.

이날 대통령궁에 전시된 새 국가 영웅 10명의 액자 사진 중에는 2008년 별세한 수하르토 전 대통령 초상화도 있었다.

군복을 입은 수하르토 전 대통령의 초상화는 그가 통치한 시기인 1993년 납치돼 살해된 노동운동가 마르시나 사진 옆에 배치됐다. 마르시나의 여동생은 취재진이 수하르토 전 대통령과 함께 국가 영웅 칭호를 받은 것에 대한 견해를 묻자 "정부가 결정한 일"이라며 "단지 마르시나를 위해 (대통령궁에) 왔을 뿐"이라고 답했다.

하지만 인도네시아 공산당에 연루된 혐의로 재판 없이 수감됐으며, 현재 1965년 살인피해자연구재단 이사장을 맡은 베드조 운퉁은 "이 정부의 터무니없는 결정에 충격과 실망, 분노를 느꼈다"고 말했다.

수하르토 국가 영웅 칭호 수여 반대 시위 포스터. AFP 연합뉴스

수하르토 전 대통령의 첫째 딸인 시티 하르디잔티 루크마나는 "(프라보워) 대통령께서 내 아버지를 국가 영웅으로 추대해줘 감사 인사를 드렸다"며 "아마 대통령도 군인 출신이어서 아버지가 하신 일을 잘 알기 때문일 것"이라고 했다.

프라보워 대통령은 수하르토의 딸과 결혼하는 등 수하르토와 긴밀한 관계를 이어갔다. 그는 수하르토 대통령 시절 인도네시아 특수부대에 근무하면서 광범위한 인권 침해 혐의로 기소됐었지만 승진을 거듭했다. 그를 비롯한 부대원들은 미국 여행이 금지됐지만 2020년 프라보워 대통령이 국방부장관으로 재직하던 중 미국 여행 금지가 해제됐다.

한편, 앞서 인권 단체와 활동가들은 최근 프라보워 대통령에게 보낸 서한에서 "(과거 독재 시대) 피해자와 민주적 가치를 배신하는 것"이라며 수하르토 전 대통령에게 국가 영웅 칭호를 수여해서는 안 된다고 주장했다.





수하르토는 2010년부터 여러 차례 국가 영웅 칭호 후보에 올랐지만, 이전 인도네시아 지도자들은 논쟁과 국가적 항의에 직면해 이를 거부했었다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

