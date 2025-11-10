김보미·노두섭 의원, 군민과 함께 ‘강진 새로고침’ 선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군민 100여명 한자리에

"정치는 삶을 바꾸는 일"

"변화는 참여에서 시작"

전남 강진에서 군민이 함께한 '정치 새로고침'의 자리가 열렸다.

지난 8일 강진읍 강진 음악창작소에서 더불어민주당 김보미·노두섭 강진군의원이 공동으로 북콘서트 '당신을 위한 나의 정치는 이렇게 시작되었습니다'를 열었다. 이날 청년과 어르신, 농민, 자영업자 등 100여명의 군민이 참석했다.

문금주 지역위원장(가운데)이 김보미·노두섭 의원과 함께 북콘서트 현장에서 ‘강진을 뒤집자!’ 구호 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.

AD

이번 행사는 단순한 출판 행사를 넘어 '먼지털이식 정치 탄압'을 겪은 두 의원이 군민과 함께 강진의 변화를 다짐하는 자리로 진행됐다. 노두섭 의원의 사회로 시작된 북콘서트는 "탈탈 털어도 먼지 한 톨 없었다"는 발언이 나오자 큰 박수를 받았다.

김 의원은 "정치는 결국 삶을 바꾸는 일"이라며 "군민의 신뢰를 지키는 투명한 행정이 정치의 본질"이라고 말했다. 그는 전국 최연소 의장을 지내며 업무추진비 전면 공개, 본회의·상임위 생중계 도입 등 지방의회 개혁을 추진했다.

노 의원은 '육아양육수당 지원 조례'를 대표 발의한 생활정치형 의원으로 "작은 변화라도 군민이 체감한다면 그것이 진짜 정치"라며 학생수당 제도 도입 계획을 밝혔다.

이날 행사에는 문금주 국회의원, 황호용 대한노인회 강진군지회장, 정항채 전국이통장연합회 강진군지회장 등 지역 인사들이 참석해 축하했다. 우원식 국회의장과 박지원 의원 등 중앙 정치권에서도 영상과 축전으로 격려를 전했다.





AD

행사 후에는 지역 청년·농민·이장 등이 참여한 '강진혁신연대'가 공식 출범을 선언하며 "군민이 만드는 혁신, 강진을 뒤집자"는 구호로 연대의 시작을 알렸다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>