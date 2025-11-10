보령시몽골 울란바토르 '우호협력 MOU' 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동일 시장 "지속가능한 발전 위한 글로벌 협력 강화"… 행정·관광·교육 분야 본격 교류



충남 보령시가 몽골 수도 울란바토르와 손잡고 국제도시 협력의 새 장을 열었다.

양 도시는 '보령시울란바토르시 우호협력 양해각서(MOU)'를 체결하고 행정, 문화, 경제, 교육, 기후대응 등 다방면에서 지속 가능한 발전을 위한 교류를 강화하기로 했다.

이번 협약으로 보령시는 글로벌 네트워크를 넓히며 아시아 협력 도시로서의 입지를 한층 강화하게 됐다.

보령시는 지난 7일 몽골 울란바토르시청을 공식 방문해 아무르투브쉰 부시장과 대외협력국장 등 시 관계자들과 우호협력 협약을 맺었다고 10일 밝혔다.

이번 MOU는 두 도시가 미래지향적 협력 체계를 구축하고 공동 번영을 도모하기 위해 추진됐다.

협약식에서는 양 도시가 ▲전통과 현대가 공존하는 문화·관광 교류 ▲경제교류 활성화 ▲학생 및 교사 상호 방문 프로그램 ▲탄소중립 실천과 기후변화 대응 등 4대 핵심 분야에서 협력을 이어가기로 뜻을 모았다.

김동일 시장은 "이번 협약은 양 도시가 서로의 강점을 공유하며 함께 성장하는 출발점이 될 것"이라며 "보령의 해양·관광 자원과 울란바토르의 문화·교육 인프라를 연계해 실질적인 성과를 만들어가겠다"고 말했다.





한편 시는 이번 협약을 계기로 향후 실무협의회를 구성하고, 공동 문화행사와 친환경 프로젝트 등 구체적인 교류사업을 단계적으로 추진할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

