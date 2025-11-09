외국인 일주일동안 7兆 팔았다…'코스피 휘청인 이유있었네'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 매도 통계작성후 역대 최대

AI 거품론에 투자심리 급냉각

반도체 중심 매도세, 증시 흔들

지난 주 외국인의 코스피 매도 물량이 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 'AI 거품론' 여파에 따른 미국 기술주 급락과 외국인 매도가 국내 증시에도 영향을 미쳤다는 분석이 있었는데, 구체적인 수치로 확인된 것이다.

코스피 지수가 1% 넘게 하락 하면 장을 시작한 7일 서울 중구 하나은행 딜링훔 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.

9일 한국거래소 집계를 보면 이달 첫째 주(3∼7일) 외국인은 코스피 시장에서 7조2640억원을 순매도했다. 이는 통계 작성 이후 역대 최대 규모로, 직전 최고 기록인 2021년 8월 둘째 주(7조454억원)를 넘어선 수치다.

외국인은 3일부터 7일까지 5거래일 연속 주식을 팔아치웠다. 3일 약 7950억원을 내다 판 데 이어 4일과 5일에는 각각 2조원대 순매도가 이어졌고, 6일과 7일에도 각각 1조7000억원, 4550억원의 매도세를 보였다. 특히 4일 순매도 규모(2조2280억원)는 하루 기준으로 2021년 8월 13일(2조6990억원) 이후 4년 3개월 만에 최대치였다.

전문가들은 코스피가 단기간에 급등한 데 따른 차익 시현 욕구와 'AI 버블(거품)' 논란으로 인한 투자심리 위축이 외국인 매도세를 자극한 것으로 분석한다. 실제로 이달 들어 코스피는 약 3.7% 하락했다. 지난 5일에는 2.8% 넘게 급락하면서 '검은 수요일'이라 불릴 만큼 충격을 받았고, 프로그램 매도 급증으로 사이드카(일시적 매매 정지 조치)가 발동되기도 했다.

외국인의 매도는 반도체 대형주에 집중됐다. SK하이닉스가 3조7150억원어치로 가장 많았고, 삼성전자도 1조5030억원을 순매도했다. 두 종목만으로 외국인 전체 순매도액의 70% 이상이 몰렸다. 반면 LG CNS(1940억원), SK스퀘어(1790억원), LG이노텍(690억원) 등 일부 종목에는 매수세가 유입됐다.

직전 거래일인 7일 기준으로 코스피 주요 업종 대부분이 하락했다. 건설업(-3.11%)을 비롯해 전기가스(-3.41%), 제조(-1.84%), 금융(-1.83%) 등이 약세였다. 코스닥 역시 2.38% 하락한 876.81로 마감하며 동반 약세를 보였다.





증권가에서는 "미국 기술주 조정과 AI 관련 투자 과열 논란이 완화되기 전까지 외국인 수급 개선은 어려울 것"이라며 "환율과 반도체 업황이 안정될 때까지 당분간 변동성 장세가 이어질 가능성이 높다"고 내다봤다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

