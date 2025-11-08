안산 행낭곡항·흥성항, 어촌신활력증진사업 선정

100억원 투입해 낙후된 생활·안전 인프라 개선
경기도 안산시는 행낭곡항과 흥성항이 해양수산부가 주관하는 '2026년 어촌 신활력 증진사업' 공모에 선정됐다고 8일 밝혔다.
'어촌 신활력 증진사업'은 전국 300곳의 어촌을 대상으로 예산 총 3조원을 투입하는 어촌재생 정책이다. 어촌·어항의 취약한 생활·안전 인프라와 생활 서비스를 개선해 어촌을 혁신적인 경제 공간으로 전환하고 지속성을 높이는 사업이다.
해수부는 올해 공모에서 ▲경제플랫폼 ▲생활플랫폼 ▲안전인프라 등 3개 유형을 ▲경제도약형 ▲어촌회복형의 2개 유형으로 재편해 사업 대상지를 선정했다. 공모를 통해 총 30곳이 사업 대상지로 선정됐으며, 경기도 내에서는 유일하게 어촌회복형 유형에서 행낭곡항과 흥성항이 대상지에 뽑혔다.
이번 공모 선정으로 시는 내년부터 2029년까지 4년간 국·도비 79억여 원을 포함해 총 100억여 원을 투입해 낙후된 어촌의 생활·안전 인프라를 개선할 계획이다.
시는 내실 있는 사업 추진을 위해 ▲공무원 ▲어촌·어항 재생 관련 전문가 ▲지역 주민 등이 참여하는 지역협의체를 구성한 뒤 회의와 자문 등을 거쳐 기본계획 및 시행계획을 수립할 방침이다.
이민근 안산시장은 "주민들의 정주 여건과 안전 인프라를 체계적으로 개선하고 지속 가능한 어촌 마을을 조성해 나가겠다"고 말했다.
