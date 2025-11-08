주말 서울 도심서 양대노총 대규모 집회…정년연장·주 4.5일제 요구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주말인 8일 오후 서울 도심에서 노동계 대규모 집회가 진행됐다.

한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 각각 여의대로와 동대문디자인플라자(DDP) 앞에서 전국노동자대회를 열었다.

경찰 비공식 추산에 따르면 한국노총 집회에는 약 1만2000명, 민주노총 집회에는 약 2만2000명이 참가했다.

한국노총은 65세 법정 정년 연장 연내 입법화와 주 4.5일제 시행을 촉구하며 "실노동시간 단축, 주 4.5일제 시행", "5인 미만 사업장 근로기준법 전면 적용" 등 구호를 외쳤다.

민주노총은 창립 30주년을 맞아 "노동기본법 쟁취하자", "경제수탈 막아내자" 등의 구호를 내걸고, 하청·특수고용노동자의 교섭권 보장과 불평등한 한미관계 청산 등을 요구했다.

이들 집회에 앞서 낮 12시부터 공공운수노조, 건설노조, 금속노조 등 산하 조직들은 세운상가와 정부서울청사 등지에서 사전대회를 개최했다.

전국노동자대회가 끝난 후에는 행진 대열을 두 갈래로 나눠 명동 세종호텔과 서울고용노동청 방면으로 도심 행진을 진행했다.

한편 전광훈 사랑제일교회 목사가 주축인 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)는 오후 1시부터 동화면세점 앞에서 '광화문 국민대회'를 열었으며, 경찰 비공식 추산 7000명이 참석했다. 전 목사는 연설에서 "(수감 중인) 윤석열 전 대통령을 빨리 찾아와야 한다"고 주장했다.





또한 진보 성향 단체인 촛불행동은 오후 4시부터 서초동 대법원 앞에서 '내란청산 국민주권실현 촛불대행진'을 개최하며 조희대 대법원장 탄핵과 특별재판부 설치를 요구했다. 이 집회에는 약 700명이 참여했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

