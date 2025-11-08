본문 바로가기
"내 이름 사칭 사기, 내 책임도" 성시경, 노쇼 사기 피해 업주에 650만원 보상

구나리기자

입력2025.11.08 15:56

가수 성시경이 자신의 스태프를 사칭한 '노쇼 사기'에 당한 피해자를 도운 사실이 전해졌다.


가수 성시경. 연합뉴스
7일 A씨는 성시경의 유튜브 채널에 "저는 '먹을텐데'를 찍었던 업주이며 연예인 사칭 노쇼 사기 피해자다"라며 "지난 5월 '먹을텐데' 맛집 재촬영이라는 전화를 받았고, 고가의 위스키를 준비해달라며 돈을 요구한 사기꾼에게 650만원의 금전적 피해를 입었다"라고 밝혔다.


그는 "뒤늦게 성시경님 측에 확인해 사기인 것을 알았다. 경찰에 신고한 뒤 넋을 놓고 있었는데, 성시경님에게 전화가 왔다"면서 "성시경님은 자신의 이름을 사칭한 사기를 당한 건 자신의 책임도 있다며 피해금을 입금해주시겠다고 저희를 설득했고, 홀린 듯 그 돈을 받고 말았다"라고 설명했다.


A씨는 "'입금했어요. 마음 쓰지 말고 힘내시길' 성시경님의 메시지는 평생 제 가슴 속에 남아있을 것"이라며 "덕분에 빨리 정신 차리고 일상으로 다시 돌아갈 수 있었다"라고 인사했다.


아울러 "이번에 안 좋은 일이 언론에 나오기 시작하며 조금이나마 도움이 되고자 노쇼 사기 보상받은 일을 언론에 내고 싶다고 했지만, 그것 또한 너무 민망하다며 마다했다"며 "제가 경험한 성시경님은 너무나 정직하고 생색낼 줄 모르시며, 그 철저한 정직함으로 떳떳하신 분이었다"라고 덧붙였다.


A씨는 "댓글을 보며 조용히 지켜만 보던 팬분들이 응원해 주시는 걸 보고 저도 고민 끝에 용기 내 적는다"면서 "이제 성시경님의 나쁜 소식이 아닌 좋은 소식이 널리 전파되길 바라며 이 시련 잘 이겨내시고 건강한 모습으로 더 많은 분께 위로와 감동을 주시길 간절히 바란다"라고 적었다.


연예인 사칭 노쇼 피해 사기를 당한 점주 A씨가 성시경 유튜브에 남긴 댓글. 성시경 유튜브 채널 댓글 캡처

앞서 지난 3일 성시경이 10년 넘게 함께한 매니저로부터 금전 피해를 봤다는 소식이 전해졌다. 전 매니저 B씨는 콘서트 암표를 단속한다며 VIP 티켓을 빼돌려 수억 원을 횡령했고, 부인 명의 통장으로 수익을 챙긴 것으로 알려졌다.


성시경의 소속사 에스케이재원 측은 "성시경의 전 매니저가 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"며 "당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중"이라고 밝혔다. 성시경 역시 자신의 사회관계망 서비스(SNS)에 "믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만, 이 나이 먹고도 쉬운 일 아니더라"며 "제 기사로 마음 불편하셨을 분들께 죄송하고 송구스러운 마음"이라고 고백했다.


B씨는 성시경이 전 소속사에서 독립해 설립한 에스케이재원으로 함께 이적한 인물로, 공연·방송·광고·행사 등 성시경의 주요 활동을 실무적으로 담당해왔다. B씨는 이미 퇴사한 상태라고 전해졌다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
