대통령실 "韓美 안보 분야 '팩트시트' 일부 문구 조율 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조인트 팩트시트 발표, 다음 주로 넘어갈 가능성 커져

'원자력 잠수함' 관련 문구 조율에 시간 걸리는 듯

"상황 조금씩 바뀌고 있어, 발표 시점 정확하게 예측 어려워"

대통령실이 한미 통상·무역·안보 협상 결과로 도출할 예정인 '조인트 팩트시트'와 관련해 안보 분야 문구를 일부 조율하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 이번 주 내에 나올 것으로 기대를 모았던 '조인트 팩트시트'와 '양해각서(MOU)' 발표 시점은 다음 주로 넘어갈 가능성이 커졌다.

연합뉴스

AD

7일 대통령실 관계자는 기자들과 만나 "(한미 간 협상이) 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의까지 넘어오게 되면서 새로운 이슈가 생겼다"면서 "경주에서 나온 이야기를 추가로 반영해야 하는 소요가 있었고, 최근 미국 유관부서에서 리뷰하는 과정과 의견을 수렴해야 하는 수요가 있어 시간이 걸리고 있다"고 설명했다.

새로운 이슈는 이재명 대통령이 도널드 트럼프 대통령과 정상회담 모두 발언에서 언급한 원자력 잠수함 연료 공급을 요청한 사안을 의미하는 것으로 풀이된다. 정상회담 이후 트럼프 대통령은 이 대통령의 요청을 받아들여 승인을 했다.

안보 분야의 경우 8월 첫 한미 정상회담서 문구가 성안됐으나 통상·무역파트의 협상이 미진해 발표만 하지 않고 있었다. 그러나 원자력 잠수함과 관련한 사안이 추가되면서 다시 협상이 필요하게 된 것이다. 경주 APEC 계기 한미 정상회담 이후 통상·무역 분야 문구는 조율이 마무리된 반면, 안보 분야 문구 조율이 추가로 필요해 조인트 팩트시트 발표가 늦어지고 있는 셈이다.





AD

대통령실 관계자는 "상황이 조금씩 바뀌어 가기 때문에 정확하게 (팩트시트가 나오는 시점을) 예측할 수 없다"면서 "다만 일관된 입장 견지하면서 인내심 가지고 우리 입장 관철하도록 협의하겠다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>