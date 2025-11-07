성주군, 2025 적십자회비 모금 '최우수상'…5년 연속 우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성주군은 대한적십자사 창립 120주년을 기념해 개최된 경북지사 연차대회에서 2025년도 적십자회비 모금에서 뛰어난 실적으로 '최우수상'을 수상했다고 7일 밝혔다.

대한적십자사 경북지사에서는 경북도 22개 시·군 중 목표금액 대비 모금실적이 우수한 6개 기관을 선정해 최우수, 우수, 장려로 나누어 기관표창을 수여하고 있으며, 이 중 성주군이 지난 5일 최우수기관으로 선정됐다.

특히, 성주군은 목표금액 대비 166%의 높은 모금율을 달성, 5년 연속 적십자회비 모금 우수기관으로 선정됐다.

이는 효과적인 홍보활동을 비롯해 이장, 적십자사봉사회, 관내 법인, 단체 등의 활발한 모금활동과 군민들의 적극적인 참여로 이뤄낸 성과라는 평이다.





이병환 성주군수는"온정의 손길로 따뜻한 나눔문화를 이어나가는 사회분위기를 조성하는데 동참해 주신 군민 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 군민 모두가 더불어 살며 따뜻한 온기가 퍼지는 성주군이 되길 기대한다"고 말했다.





