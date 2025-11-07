北, 동해상 탄도미사일 발사…李정부 들어 두 번째 무력 도발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한이 7일 낮 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 지난달 22일 이후 16일 만으로, 이재명 정부 출범 이후 두 번째다.

합동참모본부는 이날 문자 공지를 통해 "우리 군은 오늘(7일) 12:35경 북한 평북 대관 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일로 추정되는 발사체 한 발을 포착했다"고 밝혔다. 이어 "추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비 태세를 유지하고 있다"고 덧붙였다.

군은 북한이 발사한 탄도미사일 기종과 사거리 등 제원을 분석하고 있다.





AD

북한의 탄도미사일 도발은 최근 미국 정부가 잇달아 대북제재 조치를 취한 데 대한 반발 성격으로 풀이된다. 미 재무부는 지난 4일(현지시간) 북한 정권의 사이버 범죄 수익 자금 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 제재 대상으로 새롭게 지정했다. 이에 북한은 전날 김은철 외무성 미국담당 부상 명의로 담화를 내고 "미 행정부가 우리를 끝까지 적대시하겠다는 입장을 밝힌 이상 우리 역시 언제까지든지 인내력을 가지고 상응하게 상대해줄 것"이라는 입장을 밝혔다. 이어 하루 만에 탄도미사일을 발사한 것으로 분석된다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>