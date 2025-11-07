"韓 군악대, 日 자위대 축제 참가 보류"…'독도 비행' 트집에 맞불

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日, "독도비행 했다" 블랙이글스 급유 거부

韓, 군악대 행사 보류·공동훈련 취소

한국과 일본 간의 군사 교류가 잇따라 삐걱거리고 있다. 일본이 한국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 급유 지원을 거부한 데 이어 우리 군 군악대도 일본 자위대가 주최하는 음악 행사 참여를 보류하기로 했다.

지난 8월15일 광복대행진 대열을 이끄는 국방부 기수단과 군악대의 모습. 연합뉴스

7일 교도통신에 따르면 한국은 오는 13~15일 도쿄 부도칸에서 열리는 '자위대 음악 축제'에 군악대 참가를 보류하겠다는 입장을 일본 측에 통보했다. 이 행사는 한일 국방장관이 지난 9월 회담 당시 인적 교류 확대 차원에서 추진하기로 했던 협력 사업이다.

자위대 음악 축제는 매년 11월 육·해·공 자위대 군악대 외에 외국 군악대도 참가한다. 한국군 군악대의 참석은 10년 만에 재개될 예정이었으나 최근 일본이 블랙이글스의 독도 인근 비행을 문제 삼아 급유 지원을 거절하면서 분위기가 급변했다.

한국과 일본은 앞서 블랙이글스의 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼 참가를 위해 일본 오키나와현 나하기지에서 중간 급유를 하는 방안을 추진했으나 일본 방위성은 해당 훈련기(T-50B)가 지난달 28일 독도 인근에서 통상 훈련을 진행했다는 이유로 급유를 거부했다. 이로 인해 한국군은 블랙이글스의 에어쇼 불참을 결정한 것으로 전해졌다.

이달 중 예정됐던 한일 해군의 공동 수색·구조훈련도 취소된 것으로 알려졌다. 이 훈련은 과거 몇 차례 시행된 후 코로나19 때 중단됐다가 이번에 재개될 예정이었다.





양국 정부는 이번 사안이 외교적 갈등으로 확대하는 것을 경계하며 신중한 태도를 보이고 있으나 방위 교류의 속도 조절은 불가피할 전망이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

