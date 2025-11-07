본문 바로가기
"그분이 또" 다저스 김혜성 귀국 인터뷰하다 '멈칫'

방제일기자

입력2025.11.07 13:33

귀국장서 '부친 빚투' 시위 소동
한국인 역대 2번째로 MLB서 우승 경험

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스에서 뛰고 있는 김혜성이 입국했다. 김혜성은 데뷔 첫해에 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부 등과 함께 월드시리즈(WS) 우승을 함께 차지했다. 그러나 그의 귀국 현장은 뜻밖의 소동이 있었다. 김혜성의 부친에게 돈을 빌려줬다며 '빚투(빚 폭로)'를 주장해온 인물이 현수막을 들고 공항에 나타나면서다.

"그분이 또" 다저스 김혜성 귀국 인터뷰하다 '멈칫' 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈에서 우승한 로스앤젤레스 다저스의 김혜성이 6일 인천국제공항을 통해 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
6일 연합뉴스는 김혜성이 인천국제공항 입국장을 통해 귀국했다고 보도했다. 귀국장에는 수십 명의 팬이 몰렸다. 그는 취재진 앞에서 "긴 1년이었다. 재밌고 좋은 경험을 많이 하고 돌아왔다"고 미소 지었다. 그러나 인터뷰 도중 갑자기 표정이 굳은 김혜성은 "저분 좀 막아주시면 열심히 하겠다"며 관계자에게 제지를 요청했다. 이어 "저 앞에, 보이세요?"라며 한 방향을 손가락으로 가리켰다.


그가 가리킨 곳에는 한 남성이 "어떤 놈은 LA 다저스 갔고 애비놈은 파산 면책" 등의 문구가 적힌 현수막을 들고 서 있었다. 보안 요원들이 제지하자 그는 멀찍이 떨어졌고, 김혜성은 인터뷰를 재개했다. 김혜성은 인터뷰에서 "냉정히 봤을 때 올해 (내 점수는) 30점"이라며 "만족스럽지 않다. 내년 시즌 준비를 더욱 잘하겠다"고 밝혔다. 내년 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 출전 가능성에 대해서는 "준비는 항상 하고 있다"며 "대표팀에 뽑아주신다면 열심히 하고 싶다"고 했다.


현수막을 들고 있던 남성은 야구팬들 사이에서 일명 '고척 김선생'으로 불리는 김모 씨로, 과거부터 김혜성 부친의 채무 문제를 이유로 경기장 곳곳에 현수막을 내걸며 항의해온 인물이다. 그는 김혜성의 부친에게 약 1억 원의 채권을 가진 것으로 알려져 있다. 김 씨는 올해 5월 2022년부터 2024년까지 13차례에 현수막을 내걸어 명예를 훼손한 혐의로 벌금 300만 원을 선고받았다.


한편, 2024시즌을 마치고 포스팅 시스템을 통해 빅리그 진출을 시도한 김혜성은 올해 1월 3+2년, 최대 2200만 달러(약 307억원)에 다저스와 계약을 맺었다. 정규시즌 개막 전 시범경기에서 부진을 겪으며 마이너리그 트리플A에서 시즌을 맞이한 김혜성은 5월 초 빅리그에 승격됐다. 김혜성은 전반기에 출전한 48경기에서 타율 0.339(112타수 38안타) 2홈런 13타점 11도루 17득점에 OPS 0.842를 기록, 치열한 생존 경쟁에서 살아남았다. 이후 왼쪽 어깨 점액낭염 진단을 받아 7월 30일 부상자 명단에 등재됐던 김혜성은 부상을 털어낸 뒤 주춤했다.


9월 2일 빅리그에 돌아온 김혜성은 9월에 나선 13경기에서 타율 0.130(23타수 3안타)으로 고전했고, 부진 여파로 시즌 막판 출전 기회도 좀처럼 잡지 못했다. 김혜성은 올해 정규시즌에서 71경기에 출전해 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점 13도루 19득점에 OPS(출루율+장타율) 0.699를 기록했다. 다저스가 가을야구에 진출하면서 김혜성은 MLB 데뷔 시즌에 포스트시즌 무대까지 누볐다. 그는 내셔널리그 와일드카드 시리즈, 디비전시리즈, 아메리칸리그 챔피언십 시리즈에 이어 WS 로스터에도 합류했다.


한국인 빅리거가 WS 출전 선수 명단에 포함된 것은 2001년 애리조나 다이아몬드백스 김병현, 2009년 필라델피아 필리스 박찬호, 2018년 다저스 류현진(현 한화 이글스), 2020년 탬파베이 레이스 최지만에 이어 김혜성이 역대 5번째였다. 이 가운데, 한국인 메이저리거가 WS 우승을 경험한 건 김병현(2001년·2004년)에 이어 김혜성이 역대 두 번째다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

