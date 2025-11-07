EQT파트너스, 1조3000억에 더존비즈온 품는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 국내 유일 토종 전사적자원관리(ERP)·소프트웨어(SW) 솔루션 기업 더존비즈온을 1조3000억원에 인수한다.

7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날 EQT는 더존비즈온 최대 주주 김용우 회장 보유분 23.2%, 신한금융그룹 계열사 지분 14.4% 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

더존비즈온은 1991년 설립된 토종 ERP 기업이며, 국내 시장 2위 사업자다. 이번 계약과 관련한 총 거래대금은 1조3158억원이다. 거래 매각가는 주당 12만원으로, 전날 종가 9만3400원 대비 28.5%의 프리미엄이 붙었다. 더존비즈온의 역대 최고가 수준이다.





EQT의 더존비즈온 인수는 향후 공정거래위원회의 기업결합 및 산업자원부의 인허가 등 절차를 거쳐야 한다. 거래가 완료되면 EQT는 자사주를 제외한 더존비즈온의 의결권 지분 37.6%를 확보하게 된다. 잔여 지분에 대한 공개매수 추진 여부는 불확실한 상황이다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

