"최대 100달러 혜택" 한국투자증권, 뱅키스 외화상품 가입 이벤트

한국투자증권(사장 김성환)은 오는 12월 5일까지 온라인 금융투자 서비스 BanKIS(뱅키스) 고객을 대상으로 외화상품 가입 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이벤트 대상 상품은 ▲외화 발행어음(91일물 이상) ▲외화 RP(91일물 이상) ▲해외채권 외화 상품이다. 이벤트 신청 후 순매수 금액 구간에 따라 최대 100달러 혜택을 제공한다. 또한 3000만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 추첨을 통해 미국 기술기업 '팔란티어 테크놀로지스' 주식 1주를 증정하는 이벤트도 함께 실시한다.

이번 이벤트는 외화 자산에 대한 투자 수요 증가에 대응하고, 투자자들에게 달러 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 한국투자증권에 따르면, 해외채권 중 미국 국채는 안정적인 자산 운용을 선호하는 30대 이상 고객층에서 고르게 인기를 얻고 있다. 올해 새롭게 출시된 일본 국채는 30대 고객, 브라질 국채는 50대 고객층에서 높은 호응을 보이고 있는 것으로 파악됐다.

외화 RP(환매조건부채권)는 40대에서 70대 고객까지 고르게 수요가 증가하며, 전년 대비 약 160% 성장했다. 이는 원화 RP보다 높은 금리와 환율 변동에 따른 분산 투자 효과로, 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자자들의 관심을 끌고 있다고 회사측은 설명했다.

박재현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "외화 상품에 대한 고객들의 관심이 꾸준히 확대되고 있어, 이번 이벤트를 통해 환율 리스크를 관리하면서 실질적인 혜택까지 받아 자산 증식에 조금이라도 도움이 되길 바란다"며, "향후에도 고객들의 다양한 투자 니즈를 충족할 수 있는 차별화된 상품과 서비스를 지속적으로 제공할 예정"이라고 말했다.





한국투자증권의 외화 상품은 모바일 앱을 비롯해 카카오뱅크, 토스뱅크, 케이뱅크의 인터넷뱅킹 광고 채널에서도 가입할 수 있다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

