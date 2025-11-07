GIST, 제5대 최은모 신임 발전재단 이사장 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4대 김해명 이사장, 사회공헌교육 힘써

'글로벌 산업계 리더' 최은모 신임 이사장

"지역사회와 함께 더 큰 미래 만들 것"

6일 광주과학기술원이 (재)지스트발전재단 제4·5대 이사장 이·취임식을 개최했다. 광주과학기술원 제공

광주과학기술원(GIST)은 (재) 지스트발전재단 제4·5대 이사장 이·취임식을 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 6일 GIST 오룡관에서 진행된 행사에는 GIST 경영진과 교직원, 발전재단 임원진 등 50여 명이 참석했다. 행사에선 제4대 김해명 이사장(엠에스엘㈜ 회장)의 노고에 감사하고 제5대 최은모 이사장(㈜무진서비스 회장)의 취임을 축하하는 시간을 가졌다.

(재) 지스트발전재단은 2016년 설립된 재단법인으로, GIST의 교육·연구 활동을 지원하고 기부문화 확산과 산학협력, 지역사회 공헌을 통해 GIST의 지속 가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 파트너 가관이다. 재단은 국가적 연구개발 역량 강화 지원과 더불어 지역사회 현안 해결에도 힘쓰며, 소외 지역 아동 도서 기증, 학업 성적 우수 학생 장학금 지원 등 '나눔과 상생'의 사회공헌 활동을 꾸준히 이어 오고 있다.

김해명 제4대 이사장은 재임 기간 ▲'후원의 밤' 개최를 통한 기부문화 확산 ▲GIST 설립 30주년 기념 음악공연 개최 및 설치미술 '우주를 유영하는 고래' 야외 전시 기획 ▲과학도서 기증 사업 추진 ▲GIST 기술경영아카데미(GTMBA) 총동문회 및 사회공헌교육 지원 등 다양한 사업을 통해 재단의 위상을 제고하고 기부 기반을 한층 강화했다.

그는 이사장 취임 전 약 1억 6,000만 원, 취임 후 3억 원 등 총 4억 6,000만 원을 재단에 기부하며 학교 발전에 크게 기여했다. 해당 기부금은 교내 기념품점 '지니어스쿱(COOP)'의 안정적 운영과 학생 대상 '천원의 아침밥' 사업 지원 등 학생 복지 향상과 재단의 지속 성장 기반 마련에 활용되고 있다.

또한 재단은 김 이사장의 기부금 중 1억 원을 GIST 기술경영전문대학원 설립 추진과 교과과정 개발을 위한 기금으로 GIST에 전달해 학교의 미래 교육 비전 실현에 힘을 보탰다.

제5대 이사장으로 취임한 최은모 ㈜무진서비스 회장은 1988년 회사를 창립한 이후 국내 배터리 제조설비 산업을 글로벌 톱3 수준으로 성장시킨 산업계 리더로 평가받는다. '한국을 빛낸 이달의 무역인' 선정과 '산업포장' 등 다수의 포상을 수상했으며, GTMBA 동문이자 발전재단 설립 발기인으로 참여하는 등 GIST와 오랜 인연을 이어 오고 있다.

GIST 임기철 총장은 "지스트발전재단은 GIST의 발전과 지역사회 상생을 이끌어 온 핵심적인 파트너다"며 "그동안 재단을 헌신적으로 이끌어 주신 김해명 이사장님의 리더십에 깊이 감사하고, 최은모 이사장께서도 기업가 정신과 따뜻한 리더십으로 재단의 새로운 도약을 이끌어 주시길 기대한다"고 밝혔다.

김해명 제4대 이사장은 "재단을 통해 GIST의 성장과 변화를 함께 할 수 있어 큰 보람이었고, 기부자와 GIST 가족 모두의 열정과 관심 덕분에 재단이 크게 성장할 수 있었다"며 "이제 재단을 훌륭하신 최은모 신임 이사장께 맡기며, 앞으로도 학교 발전을 진심으로 응원하겠다"고 전했다.

최은모 신임 이사장은 "기부자와 후원자, 지역사회와 함께 GIST의 더 큰 미래를 만들어 가겠다"며 "현실을 직시하고, 사람을 중심에 두며, 진정성을 잃지 않는 경영 철학으로 재단을 한 단계 더 발전시키겠다"고 말했다.





한편, 이날 행사에서는 이사 임기가 만료된 ㈜우성정공 박화석 회장과 효진㈜ 故 나승종 회장에게 감사패가 수여됐으며, 발전재단의 신임 이사로 ㈜에스오에스랩 정지성 대표, (유)새한플러스 김원만 회장, 성일축산영농조합법인 이용기 대표가 새롭게 위촉되어 임명장을 받았다.





