본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[뉴욕증시]AI 고평가 우려에 대규모 감원까지 투자심리 '급랭'…3대 지수 하락

김민영기자

입력2025.11.07 07:29

수정2025.11.07 08:50

시계아이콘01분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

美 3대 지수 일제히 하락
팔란티어 6.8% 급락·비트코인도 3%↓
美 고용 불안에 투자심리 위축

뉴욕증시의 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. '인공지능(AI) 거품론'이 지속적으로 시장을 짓누르는 가운데 미국 기업들이 22년 만에 최대 규모의 감원에 나섰다는 소식이 전해지면서 투자심리가 급격히 위축된 탓이다. 기술주 조정이 가상화폐·중소형주 등 위험 자산 전반으로 번지고 있다.


[뉴욕증시]AI 고평가 우려에 대규모 감원까지 투자심리 '급랭'…3대 지수 하락 AP연합뉴스
AD


6일(현지시간) 뉴욕주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전장보다 398.70포인트(0.84%) 하락한 4만6912.30에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 75.97포인트(1.12%) 내린 6720.32에, 기술주 중심의 나스닥지수는 445.80포인트(1.90%) 급락한 2만3053.99에 장을 마감했다. 이날 기준 이번 주 다우지수는 1.4%, S&P500은 1.8%, 나스닥은 2.8% 각각 하락한 상태다.


AI 관련주의 고평가 우려가 다시 불거진 것이 주요 요인이다. 비즈니스인사이더는 "최근 몇 주 사이 시장에서 AI 관련 투자 열기가 식고 있다는 신호가 뚜렷하게 나타나고 있다"며 "수년간 이어진 폭등세 이후 '너무 빠르게, 너무 멀리 올라갔다'는 인식이 확산된 결과"라고 분석했다.


이날 퀄컴은 시장 예상치를 웃도는 실적을 내놨지만, 향후 애플과의 거래 단절 가능성이 제기되며 4% 가까이 하락했다. 전날 강세를 보였던 AMD는 7% 급락했고, 오라클은 3% 내렸다. 'AI 대표주' 엔비디아와 메타플랫폼스도 동반 약세를 보였다.


마이크 무시오 FBB 캐피털 파트너스 대표는 "AI 관련 종목들의 밸류에이션이 지나치게 높아, 사실상 '완벽한 실적'을 전제로 주가가 형성돼 있었다"며 "매출이 선방하더라도 영업이익 전망이 부진하면 주가가 급락하는 '양극화 현상'이 나타나고 있다"고 분석했다.


AI 밸류에이션 논쟁을 촉발한 팔란티어는 이날도 6.8% 급락했다. 주간 기준으로는 12% 넘게 하락했다. 팔란티어의 3분기 매출은 11억8000만달러로 시장 예상치(10억9000만달러)를 웃돌았으나, 실적 발표 직후 오히려 주가가 8% 폭락했다. '빅쇼트'로 유명한 투자자 마이클 버리가 팔란티어와 엔비디아에 공매도 포지션을 취했다는 소식이 악재로 작용했다. 버리는 2년 만에 침묵을 깨고 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "우리는 때때로 거품을 본다. 때로는 대응할 수 있다. 그러나 어떤 때는 아예 게임에 참여하지 않는 것이 유일한 승리의 길이다"라고 경고했다.


일부 전문가들은 추가 조정 가능성을 경고했다. 데이비드 솔로몬 골드만삭스 회장 겸 CEO는 "앞으로 12~24개월 안에 주식시장이 10~20% 조정을 겪을 가능성이 높다"고 내다봤다. 테드 픽 모건스탠리 CEO도 "10~15% 조정은 자연스러운 과정이며, 거시경제 충격이 아니더라도 발생할 수 있다"고 말했다.


경기 민감주와 위험자산도 부진했다. 지난해 트럼프 대통령 당선 이후 급등했던 비트코인은 3% 가까이 떨어졌고, 중소형주 중심의 러셀2000지수도 1.6% 내렸다.


반면 헬스케어주는 강세를 보였다. 머크와 화이자가 소폭 상승했고, 트럼프 행정부와 비만 치료제 가격 인하 합의를 체결한 일라이 릴리가 1%대 올랐다.


노동시장 악화 우려가 증시 하락세를 더욱 부추겼다. 미국 인사관리 컨설팅 회사인 챌린저 그레이앤드크리스마스(CG&C)는 이날 10월 중 미국에서 15만3074개의 일자리가 사라졌다고 밝혔다. 이는 9월(5만4064개) 대비 183% 늘어난 것이다. 10월 기준으로는 2003년 이후 최고, 월간 감원 규모 기준으로는 2008년 4분기 이후 최고다. 비용 절감과 AI 도입 확대가 주요 원인으로 지목됐다.


CNBC는 "공식 경제지표 발표가 미 연방정부 셧다운으로 지연되는 가운데, 이번 고용 데이터는 미국 경제가 흔들리고 있음을 보여준다"고 분석했다. 현재 민간 고용 지표 외에는 경기 상황을 가늠할 자료가 거의 없는 상황이다.


무시오 대표는 "정부 발표가 아닌 민간 통계만 봐도 경기 상황이 썩 밝지 않다"며 "이러한 요인들이 단기적으로 시장 약세를 불러올 가능성이 크다"고 말했다. 다만 그는 "정부가 조만간 정상화되고, 이후 발표될 소비 관련 지표가 나쁘지 않다면 연말에는 통상적인 상승 랠리가 가능할 것"이라고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미 연방정부 셧다운은 37일째를 맞아 사상 최장 기록을 경신했다. 연방항공청(FAA)은 인력 부족으로 40개 공항에서 항공기 운항을 10% 감축하도록 지시했다. 이 여파로 아메리칸항공이 2% 하락하는 등 항공주가 일제히 약세를 보였다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기