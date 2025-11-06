“2026년, 양산시 도약 원년”… 미래 100년 향한 힘찬 출발 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시 승격 30주년 기념사업 추진현황 점검



대학수능 지원·동절기 안전대책 추진 당부

경남 양산시가 6일 시장 주재로 열린 관리자회의에서 시 승격 30주년 기념사업 추진현황을 점검하고, 2026년을 양산의 새로운 100년을 준비하는 원년으로 삼아 역점사업을 차질 없이 추진할 것을 당부했다.

양산시 11월 관리자회의. 양산시 제공

이날 회의에서 나동연 시장은 "지난 30년간 양산은 인구, 예산, 기업 수 등 모든 분야에서 괄목할만한 성장을 이뤘다"고 평가하며 "다가오는 2026년은 양산의 새로운 100년을 준비하는 원년으로 삼고, 30주년 기념사업뿐만 아니라 역점사업을 차질 없이 추진하기를 바란다"고 강조했다.

나 시장은 시민과 관광객의 편의 증진을 위해 지역 축제장 교통 문제 해결에 적극적인 행정력을 발휘하도록 지시했다.

황산공원 등 교통정체가 심한 주요 축제 지역에서 셔틀버스를 통한 관광객 수송이 중요성을 강조하며, 관광객 수송을 위한 지역 축제장 셔틀버스 운영 근거를 명확히 하는 조례 제정을 검토하도록 주문했다.

이어 오는 13일에 시행되는 2026학년도 대학수학능력평가에 대비해 대중교통 수송, 교통·소음 관리 등 유관기관과의 협조 체계를 철저히 유지해 수험생들이 최상의 환경에서 시험을 치를 수 있도록 만전을 기할 것을 당부했다.





또 동절기 안전대책과 관련 나 시장은 "본격적인 추위가 예고됨에 따라 한파대응, 제설대책, 취약계층 보호 등 동절기 안전관리대책을 철저히 추진해야 한다"며 "시민 생활과 밀접한 분야에 대한 대비도 소홀함이 없도록 해달라"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

