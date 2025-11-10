‘지주택 탈퇴 벌금 20%’ 제동…대법 “환불X·손해배상O, 공제율 과도해”

조합 탈퇴자들 “낸 돈 돌려달라”
1심 “환불범위 제한” 조합 손 들어줘
2심 “20%는 손해배상 예정액
비율 과도, 10%로 감액해야” 판단
대법 “원심 결론 정당”…상고 기각
대법원이 지역주택조합(지주택) 탈퇴자에게 돌려주는 분담금에서 '20% 공제' 규정이 과하다고 판단했다. 조합이 정한 공제비율은 '환불' 개념이 아니라 '손해배상 예정액(미리 약속한 벌금)' 성격으로 보아, 이를 '20%→10%'로 줄여야 한다고 본 항소심 판단이 옳다고 본 것이다. 지주택 조합이 일방적으로 정한 과도한 공제 규정에 제동을 건 사례로 지주택 탈퇴자 환불소송의 기준이 될 전망이다.
10일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 조합원들이 지역주택조합을 상대로 낸 분담금 반환 청구 소송과 조합이 낸 반소에서 상고를 기각, 원심 판결을 확정했다.
이 사건은 지주택 가입 조합원들이 탈퇴하면서 자신들이 낸 분담금과 업무용역비를 돌려달라며 조합을 상대로 소송을 내며 시작됐다. 이에 지주택 조합은 총회에서 "탈퇴 시 전체 분담금의 20%와 업무용역비 전액은 돌려주지 않는다"는 규정을 만들어 공제 후 잔액만 환불한다고 주장했다. 나아가 조합은 "공제액이 납입액보다 많으므로 탈퇴자들이 오히려 차액을 내야 한다"며 맞소송까지 냈다.
지금 뜨는 뉴스
1심은 조합원들이 패소했다. 1심은 "공제 규정은 단순히 환불 범위를 제한한 특약일 뿐"이라며 조합 측 주장을 받아들였다. 조합원들이 패소한 것이다. 그러나 항소심은 이를 뒤집었다. 항소심 재판부는 "이 공제금은 조합원 지위 상실로 인한 손해배상 예정에 해당한다"고 보고, "20%는 부당히 과도하므로 10%로 감액해야 한다"며 조합원이 낸 분담금 일부를 돌려주라고 판단했다. 대법원 판단도 같았다. 이에 따라 이미 낸 돈에서 10%를 뺀 금액을 탈퇴자들에게 돌려줘야 한다고 판시했다. 대법원도 이 판단이 옳다고 봤다. 대법은 "원심 결론은 정당하다"며 지주택 조합이 낸 상고를 기각했다.
구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>