"제가 섞어달라 했다고요?" 광장시장 상인 반박에 유튜버 재반박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"물어봤고, 알겠다고 했다"

"메뉴판에도 내용 적혀 있어"

"8000원만 받고 보냈다" → "1만원 결제했고 끝까지 확인하셨다"

한 유튜버가 서울 광장시장에서 8000원이라고 적혀진 순대를 주문했으나 내장 등이 섞였다는 이유로 상인으로부터 1만원 결제 요구를 받았다는 영상이 논란인 가운데, '억울하다'는 취지의 상인 입장도 전해졌다. 다만 유튜버는 자신의 영상 댓글을 통해 사실관계를 전하면서 재반박했다.

유튜버 '이상한 과자가게'가 서울 종로구 광장시장에서 일부 상인에게 불친절한 응대를 겪었다고 토로했다. 유튜브 캡처

AD

4일 구독자 148만명을 보유한 유튜버 '이상한 과자가게'는 '이러면 광장시장 다신 안 가게 될 것 같아요'라는 제목의 영상을 올렸다. 평소 전통시장을 자주 다닌다고 밝힌 그는 "이날 (광장시장) 노점 5곳을 방문했는데 4곳이 불친절했다"며 "칼국수를 먹으러 갔는데 제 바로 다음 손님 칼국수에 누가 봐도 오해할 수밖에 없게 생긴 김 가루랑 고명이 덕지덕지 붙은 면을 면 삶을 때 섞었다"고 주장했다.

이후 순대를 먹으러 간 유튜버는 가격 때문에 상인과 언쟁을 벌였다. 메뉴에는 '큰 순대'가 8000원이라고 적혀 있었는데 이 상인은 1만원을 달라고 요구했다는 것이다. 이에 유튜버가 "여기 8000원이라고 쓰여 있는데 왜 1만원이냐"라고 묻자 상인은 "고기랑 섞었잖아, 내가"라고 답했다. 이 유튜버는 "(고기랑 순대랑 섞냐고) 미리 물어본 적도 없고 섞어 달라고 요구한 적도 없다"며 "주변에 쳐다보길래 그쯤에서 멈췄다"고 했다.

유튜버 '이상한 과자가게'가 서울 종로구 광장시장에서 일부 상인에게 불친절한 응대를 겪었다고 토로했다. 유튜브 캡처

해당 상인은 논란에 대해 고기를 섞으면 돈이 추가된다는 점도 메뉴판에 적혀 있고, 유튜버에게 직접 물어보기까지 했다는 입장이다. 상인은 채널A와의 인터뷰에서 "내가 섞어드릴까요? 라고 했더니 섞어달라고 했다. 먹고 나서 1만원이라고 얘기하니 왜 1만원이냐고 쥐잡듯이 잡아먹으려고 했다"라고 전했다. 이어 "그럴 거면 8000원 내시라고 하고 보냈다"라고 당시 상황을 설명했다.

이같은 해명과 반박이 알려지자 해당 유튜버는 "(언론 인터뷰를 보니) 애초에 모듬순대를 주문했다고 하던데, 왜 기본 큰순대를 줬을까"라며 "'고기 섞어드릴까?'라고 물어봤다고 인터뷰 하셨던데, 저랑 동반인은 묻지도 않으셨기에 의아해했던 것"이라고 전했다.

이어 '쥐잡듯이 따져댔다'는 주장에는 "영상에 당시 상황이 담겨 있다"라고 일축했고, '8000원만 내고 가세요'라고 말했다는 주장에는 "계좌이체를 해서 내역이 남아 있다. 마지막까지 순대에 만원을 지불한 것이 맞는지 재차 확인했다"라고 덧붙였다.





AD

끝으로 광장시장 상인회의 대응에 대해서도 아쉬움을 전했다. 상인회가 광장시장에 문제가 없으며, 유튜버가 의도적으로 접근한 것 같다는 입장을 언급하면서다. 유튜버는 "이게 지금 공식적으로 나온 상인회의 의견이 맞나. 정말 안타깝다"라며 "저 유튜버는 그럴 사람이 아니라고 댓글 달아주시는 분들이 계셔서 힘이 되고, 눈물이 그치지 않을 정도로 큰 위안이 된다"라고 언급했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>