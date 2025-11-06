본문 바로가기
"해조류가 금값 된다"…완도 '블루카본 혁명' 시작

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.06 10:53

01분 18초 소요
IPCC, 해조류 탄소흡수원 공식 인정
NASA·ARPA-E·세계은행도 주목

전남 완도군이 해조류 블루카본(Blue Carbon) 탄소 거래를 통해 발생한 수익을 지역민에게 돌려주는 '완도형 바다 연금' 구상에 속도를 내고 있다. 국제사회가 해조류를 새로운 탄소흡수원으로 공식 인정하는 방향으로 가닥을 잡으면서 완도의 해조류 기반 탄소경제 실현에도 탄력이 붙게 됐다.


6일 군에 따르면 지난 10월 27~30일, 페루 리마에서 열린 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 제63차 총회에서 해조류를 신규 탄소흡수원으로 산정하는 지침에 합의했다.

"해조류가 금값 된다"…완도 '블루카본 혁명' 시작 완도군은 페루 리마에서 열린 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 제63차 총회에서 해조류를 신규 탄소흡수원으로 산정하는 지침에 합의했다. 완도군 제공
또한 2027년 발간 예정인 '이산화탄소 제거·탄소 포집·활용 및 저장 방법론 보고서'의 개요가 승인되면서, 해조류의 블루카본 가치가 국제적으로 인정받았다.


해조류가 탄소흡수원으로 최종 확정되면 국가 온실가스 감축 목표 달성은 물론, 정부의 2050 탄소중립 정책 실현과 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 전망된다. 완도군은 김, 미역, 다시마, 톳 등 전국 해조류 생산량의 50% 이상을 차지하는 국내 최대 해조류 주산지다.


2021년 미국 항공우주국(NASA)이 인공위성을 통해 완도의 해조류 양식장을 집중 조명한 이후, 완도의 청정 해양환경과 친환경 양식체계가 세계적으로 주목받기 시작했다.


이후 미국 에너지부 산하 에너지고등계획원(ARPA-E), 세계은행(WB), 세계자연기금(WWF) 등 국제기구와 전문가들이 잇따라 완도를 방문해 해조류를 매개로 한 글로벌 협력 네트워크를 구축했다.


완도군은 지난해 미국을 방문해 NASA와 해조류 블루카본 인증 방안을 논의하고, ARPA-E와는 한·미 공동 해양 프로젝트인 '외해 해조류 양식 기술 시스템' 구축 방안을 협의했다.


또한 한국수산자원공단과 함께 해조류 양식과 관리로 확보한 탄소 흡수량을 탄소 크레딧으로 전환해 거래하고, 이를 어업인 소득으로 환원하는 '블루 크레딧 시범사업'을 추진 중이다. 이 사업은 장기적으로 어업인 기본소득 개념의 '바다 연금' 제도로 발전할 전망이다.


완도군은 효성그룹, 한국전력공사 등 민간기업과 협력해 블루카본으로 인정받은 잘피(Sea grass) 서식지를 보전·확대하기 위한 바다 숲 조성사업도 진행하고 있다. 군은 전국 대비 60% 수준까지 잘피 서식지를 늘릴 계획이다.


군은 앞으로 '글로벌 해조류 블루카본 허브'로 도약하기 위해 해조류 블루카본 전담 TF팀과 탄소흡수벨트 협의회를 구성하고, 중앙부처·지자체·국내외 연구기관·전문가와의 협력 네트워크를 강화할 방침이다.


또 해조류의 가치와 블루카본의 필요성에 대한 국제적 공감대를 확산하기 위해 2026년 'Pre-완도국제해조류박람회', 2028년 '완도국제해조류산업박람회' 개최도 준비하고 있다.


특히 해상풍력단지 내 유휴 해역을 활용한 '블루카본 특화 양식 해역'을 조성하고, 해조류 종자 수급센터와 탄소흡수 인증·거래 체계(MRV) 구축 등을 단계적으로 추진해 해조류 블루카본 경제 생태계를 완도에서 선도적으로 구축한다는 계획이다.


신우철 군수는 "IPCC에서 해조류를 신규 탄소흡수원으로 산정하는 지침에 합의한 것은 국제사회가 해조류의 가치를 인정한 결과다. 국내 최대 해조류 생산지로서 완도가 해조류 블루카본 시대를 이끌겠다"며 "궁극적으로 군민 기본소득과 연계한 '완도형 바다 연금' 제도를 실현하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

