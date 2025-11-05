정재웅 강원도의원 "중도 관광단지 개발 계획 전면 재구조화하라"

레고랜드와 시너지 효과 생성 위한 기반 요구
강원특별자치도의회 정재웅 의원(춘천5, 더불어민주당)은 5일 열린 중도개발공사에 대한 행정사무감사에서 "중도 종합관광단지 개발 계획을 전면적으로 재구조화해야 한다"고 주장했다.
정 의원은 현재 레고랜드 중심의 관광단지 조성만으로는 수익성을 담보하기에 미흡하다고 지적하며, 중도개발공사가 서면대교 건설과 춘천호수지방정원 추진 등으로 인한 지가상승을 바라보기만 할 뿐 전체 사업 방향에 대한 깊은 고민이 없다고 꼬집었다.
정 의원은 "토지 재매각계획이 우선이 아니라, 향후 중도 종합관광단지 종합계획을 재구조화하여 레고랜드와 함께 다양한 관광시설이 시너지를 일으킬 수 있는 계획이 세워져야 한다"며 "이를 위해 멀린사와의 협의가 필요하고, 토지의 용도변경이 필요하다면 실행되어야 한다"고 주장했다.
또한 "서면대교와 호수지방정원 등으로 향후 지가가 상승하게 되면 오히려 사업채산성은 떨어지고, 투자유인 요인이 사라지게 된다. 이 점이 토지 재매각 과정에 장애로 작용할 수 있는 상황에서 이를 보완해줄 수 있을 만한 투자유인책을 만들어줘야 한다"고 언급했다.
정 의원은 끝으로 중도개발공사의 토지가 현재 계획대로 단순히 상업시설로 분양될 것이 아니라 종합관광지로써의 역할을 할 수 있도록 다양한 방안을 강구해 줄 것을 당부했다.
