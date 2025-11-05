네이버, 日 콘텐츠 플랫폼 '노트'와 사업제휴…2대주주 올라선다

187억 투자해 노트 지분 7.9% 확보
네이버(NAVER)는 일본 콘텐츠 플랫폼 노트(note)에 20억엔(약 187억원)을 투자하고 사업 제휴를 체결하는 내용의 전략적 파트너십을 맺었다고 5일 밝혔다.
노트는 자신의 아이디어와 경험을 글, 이미지, 음성, 동영상 등을 콘텐츠로 표현하고 공유할 수 있는 플랫폼으로, 콘텐츠 유료 판매나 IP화 지원 등 수익 모델도 제공한다. 가입자 수는 지난 8월 기준 1052만명이며, 2014년부터 누적된 콘텐츠는 6400만여건에 달한다. 지난해 매출은 전년 대비 19% 증가한 약 33억엔(약 311억원)을 기록했다.
네이버는 이번 투자로 노트의 2대 주주가 된다. 양사는 플랫폼과 인공지능(AI) 기술 고도화를 위해 협력한다는 방침이다.
구체적으로 노트의 콘텐츠 생태계와 네이버의 사용자 생성 콘텐츠(UGC), 웹툰 등 서비스 노하우를 결합한다. 이를 통해 노트의 콘텐츠에 AI를 접목, 창작 도구와 콘텐츠 발굴·유통을 고도화한다. AI 검색, 버티컬 에이전트 등 신규 서비스도 개발한다.
아울러 양사는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 투자 기회를 함께 모색하기로 했다. 콘텐츠의 크로스보더 유통이나 유망 IP 기반 2차 창작화 등 글로벌 창작자 지원에도 나선다.
최수연 네이버 대표는 "노트는 일본의 다채로운 장르와 약 1000만명 이용자의 개성이 담긴 다양한 콘텐츠가 모이는 플랫폼으로, 콘텐츠의 가치가 더욱 중요해지는 AI 시대에 네이버와 함께 성장할 수 있는 파트너"라며 "양사의 플랫폼 역량과 콘텐츠의 시너지를 기반으로 기술 고도화와 신규 서비스 발굴에 나서며 글로벌에서 경쟁력을 높여갈 것"이라고 밝혔다.
가토 사다아키 노트 대표는 "플랫폼의 역할 중 가장 중요한 것은 작품을 널리 잘 전달하는 것으로, 이번에 네이버와 함께 협업해 창작자의 작품을 아시아에서 나아가 세계로 전달하는 구조를 조성할 수 있게 됐다"며 "양사가 힘을 합쳐 더 효과적인 창작 도구, 유통 구조를 구상하며 새로운 창작 생태계를 만들어가겠다"고 전했다.
