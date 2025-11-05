국가AI전략위 임문영 부위원장-앤트로픽 공동창업자 면담…AI 액션플랜·안전 전략 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤 만 공동창업자 "한국은 클로드 사용량 세계 5위…亞태 사무소 2026년 출범"

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장과 벤 만 앤트로픽 공동창업자가 5일 면담을 진행했다. 사진제공=국가인공지능전략위원회

국가인공지능전략위원회는 임문영 상근 부위원장이 앤트로픽 공동창업자 벤 만과 면담을 진행했다고 5일 밝혔다.

이번 만남에서 위원회는 '대한민국 인공지능(AI) 액션플랜'의 수립 및 추진 현황을 소개하고, 앤트로픽의 AI 안전 및 책임 있는 확장 전략, 한국 시장 진출 계획, 협력 방안 등을 논의했다.

벤 만은 "한국은 전 세계에서 생성형 AI 모델 '클로드(Claude)' 사용량이 상위 5위 안에 드는 중요한 시장"이라며 "일본과 인도에 이어 2026년 초 한국 내 아시아태평양 사무소를 설립할 예정"이라고 밝혔다. 그는 또 "안전하고 신뢰할 수 있는 AI 모델 개발 경험을 바탕으로, 한국과의 협력을 통해 AI의 책임 있는 확산과 국내 스타트업·기업들의 글로벌 경쟁력 제고에 기여하길 바란다"고 덧붙였다.

이에 임문영 부위원장은 "AI 모댈 발전이 가져올 위험성 또한 함께 관리해야 한다"며 "앤트로픽이 안전한 AI 모델을 개발하기 위해 기울이는 노력을 높이 평가한다"고 말했다.





임 부위원장은 이어 "AI 기본사회로 나아가기 위해서는 안전한 AI 생태계가 필수적"이라며 "앤트로픽의 한국 사무소 설립을 계기로 양측의 협력이 이어지길 기대한다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

