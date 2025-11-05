“소상공인이 지역경제의 힘”… 양산시, 어울림 한마당 잔치 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7∼8일 ‘양산젊음의거리’ 중부동 일원

경남의 소상공인들이 한자리에 모여 즐기고 소통하는 축제의 장이 열린다.

경남 양산시는 오는 7일과 8일, 경남도와 경남소상공인연합회가 주최·주관하고 양산시가 후원하는 '2025년 경남 소상공인의 날 기념식과 어울림 한마당'이 경남 제1호 소상공인 특화거리인 '양산젊음의거리'에서 열린다고 전했다.

이번 행사는 경기 침체와 소비 위축, 내수 회복 지연 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 격려하고, 경남 지역 소상공인 제품 홍보와 지역 상권 활성화를 위해 마련된다.

특히 올해 초 경남 제1호 소상공인 특화 거리로 지정된 양산젊음의거리에서 열려 그 의미를 더했다.

양산젊음의거리운영위원회(위원장 김승권)는 중부동 일원의 차 없는 보행자거리로 샵광장과 스타광장을 조성해 매주 버스킹 공연을 개최하고, 매년 경연대회도 열고 있다.

경남 소상공인의 날 기념식은 8일 오후 3시 30분 식전 퍼포먼스로 시작돼 개회식, 시상식, 장학금 수여 등으로 이어질 예정이다.

부대행사인 치맥페스티벌은 샵광장에서, K팝 버스킹 공연은 샵, 스타 광장 두 곳에서 7일과 8일 오후 6시부터 각각 열린다. 특히 구독자 42만명의 턱걸이 운동유튜버 바벨라토르가 8일 오후 5시부터 약 2시간 샵광장에서 시민들이 참여할 수 있는 턱걸이 대회로 행사 분위기를 한껏 끌어올릴 것으로 기대된다.





시 관계자는 "소상공인과 지역경제 활성화를 위한 이번 행사에 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"며 "소상공인들의 자긍심을 고취시키고, 함께 더 큰 도약을 이룰 기회를 마련해 지역 상권의 경쟁력을 강화하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

경남소상공인의 날 행사 포스터.

