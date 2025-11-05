본문 바로가기
서학개미 자본 유출 등, 순대외자산 비율 역대 최대…"韓 증시 투자여건 개선 지속해야"

김유리기자

입력2025.11.05 12:05

韓 순대외자산, GDP 55% 역대 최대치
소득수지 개선·대외 건전성 강화 긍정적 면에
국내 자본시장 기반 약화+환율약세 부정적 면도
"국내 주식시장 투자여건 개선, 연기금 국내투자 활성화 등 필요"

우리나라 순대외자산(NFA) 증가가 자본의 해외 유출에 따른 국내 자본시장 투자 기반 약화, 환율 약세 압력 지속 등 부정적인 측면 부각으로 이어지지 않도록 국내 주식시장 투자 여건 개선, 연기금 국내 투자 활성화 등을 꾀해야 한다는 분석이 나왔다.


서학개미 자본 유출 등, 순대외자산 비율 역대 최대…"韓 증시 투자여건 개선 지속해야" 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 등이 표시돼 있다.
한국은행이 5일 발간한 'BOK 이슈노트-순대외자산 안정화 가능성 평가 및 시사점(이희은·장예진)'에 따르면 우리나라 NFA는 2010년 이후 대외금융자산이 대외금융부채에 비해 빠르게 증가하면서 2014년 3분기부터 플러스(+)로 전환했고, 지난해 4분기에는 처음 1조달러를 웃돌았다. 지난 6월 기준 국내총생산(GDP)의 55% 수준으로 역대 최대치다.


NFA 변동은 플로우(경상수지)와 밸류에이션(환율·자산가격 평가) 효과에 의해 결정된다. 장기적으로는 인구·재정 등 펀더멘털 요인과 연계된다. 플로우 측면에서는 경상수지 흑자가 해외투자와 외환보유액 증가로 이어져 NFA를 키웠다. 밸류에이션 효과는 종전엔 대체로 NFA를 줄이는 방향으로 작용했다. 대외금융자산은 준비자산·채권 등이 대부분이었으나, 대외금융부채는 주식 비중이 높아 주가 상승에 따른 부채증가가 자산증가보다 컸기 때문이다. 그러나 2020년대 이후 해외 주식 비중 확대와 미국 증시 강세로 마이너스(-) 효과가 약화했다.


이희은 한은 국제국 해외투자분석팀 과장은 "우리나라와 같은 경상 흑자국의 NFA는 계속 증가하면서 해외 투자 흐름이 지속될 가능성이 크다"고 진단했다. 그는 "트럼프 정부의 관세·재산업화 정책에도 불구하고 미국의 무역수지가 근본적으로 개선될 수 있을지 불확실하고, 실질적인 효과가 나타나기까지도 상당한 시일이 소요될 것으로 예상된다"며 "경제협력개발기구(OECD)도 전체 공급망을 리쇼어링 하거나 재배치하는 것은 현실적으로 불가능하며 높은 위험을 수반한다고 평가했다"고 짚었다.


국민연금 해외투자 지속, 국내 투자 수익률 저하 등 NFA를 확대하는 국내 요인도 단기적으로 해소될 가능성이 높지 않은 상황이다. 한국과 유사한 배경에서 우리나라보다 이른 시기부터 NFA가 증가했던 일본의 경우 GDP 대비 NFA가 현재 한국 수준에 도달(55%)했던 2009년 이후에도 NFA가 계속 증가했다.


NFA 증가는 소득수지 개선 및 대외 건전성 강화라는 긍정적인 측면이 있으나, 자본의 해외유출에 따른 국내 자본시장 투자기반 약화, 환율 약세압력 지속, 글로벌 리스크에 대한 노출 확대, 무역 불균형에 따른 통상 압력 등 부정적인 측면도 상존한다. 이 과장은 "특히 외환 관점에서는 NFA 증가가 민간부문의 해외투자를 중심으로 이뤄지면서 NFA 구성이 준비자산 및 은행 부문 중심에서 민간부문 중심으로 옮겨가고 있다는 점을 유의할 필요가 있다"고 강조했다. 민간부문의 순해외투자가 플러스로 전환된 2019년 이후 은행 및 공공부문(기타자산+준비자산)이 전체 NFA에서 차지하는 비중은 감소했다. 이는 경상수지에서 발생한 외환 유입의 대부분 또는 그 이상이 민간부문 해외투자를 통해 유출되면서 이에 따른 외환 수요를 은행 및 중앙은행이 받아줬음(외환 매도)을 의미한다. 이로 인해 이들의 외화자산 규모는 정체되는 모습을 보이고 있다. 은행 및 공공부문의 NFA는 외환 수급 급변동을 완충하는 역할을 한다는 점에서 유의할 필요가 있다는 설명이다.


이 과장은 국내 부문 투자 매력을 높여 과도한 민간부문 해외투자 편중을 완화할 필요가 있다고 강조했다. 이를 위해서는 국내 주식시장 투자 여건 개선, 국민연금의 국내 투자 활성화 등이 필요하다는 설명이다. 일본은 우리나라보다 앞선 2023년 2월 정부 주도로 주식 가치 제고를 위한 밸류업 프로그램을 시행한 이후 35년 만에 주가가 사상 최고치를 기록했다. 이 과장은 "일본의 기업가치 개선→자국 내 주식시장 활성화→해외투자 쏠림 완화→NFA 증가세 둔화라는 선순환 사례를 참고할 필요가 있다"고 말했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

