용인시, 기후부 '탄소중립포인트제' 우수 지자체로 선정

'민·관·학 원팀 탄소중립 프로젝트' 등 높은 평가

경기도 용인시는 기후환경에너지부가 주관하는 '2025년 지자체 탄소중립포인트제 평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

전국 208개 기초지방자치단체를 대상으로 진행된 이 평가는 ▲제도 참여자 수 ▲온실가스 감축량 ▲제도 활성화 노력 등 세 가지 항목을 평가했다.

용인시가 지방자치단체를 대상으로 한 기후환경에너지부의 탄소중립포인트제 평가에서 우수 기관으로 선정됐다. 지난 4월 시가 마련한 '민관학 원팀 탄소중립 프로젝트 실천 협약식'에서 이상일 용인시장(가운데)이 인사말을 하고 있다. 용인시 제공

평가에서 용인시는 ▲'민·관·학 원팀 탄소중립 프로젝트' 공동협약 ▲탄소중립 녹색단지 경진대회 추진 ▲공직자 탄소배출 다이어트 실천사업 운영 등을 통한 탄소중립 실천문화 조성 노력에서 높은 점수를 받았다.

시는 오는 25일 서울에서 열리는 '2025년도 탄송중립포인트제 워크숍'에서 우수사례를 발표하고 시의 정책을 설명할 예정이다.





이상일 용인시장은 "앞으로도 시민의 생활공간은 물론 산업과 교통 등 다양한 분야에서 탄소중립포인트제 참여를 독려하기 위한 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

