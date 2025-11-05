[특징주]에이비프로바이오, 美 학회 전임상 발표 소식에↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 오전 9시 30분 기준 코스닥시장에서 에이비프로바이오 주가는 전일 종가 대비 29.95% 오른 243원을 기록하고 있다. 셀트리온과 공동 개발 중인 물질 전임상 연구결과를 미국 학회에서 발표할 예정이라는 소식 때문으로 보인다.

이날 에이비프로바이오의 미국 자회사인 에이비프로(Abpro Holdings)는 셀트리온과 공동 개발 중인 HER2×CD3 이중특이성 항체 후보물질 ABP-102/CT-P72'의 전임상 연구 결과가 오는 6일부터 미국에서 열리는 암 면역 요법 학회(SITC 2025)의 더 호라이즌(The Horizon) 세션에서 구두 발표 주제로 선정됐다고 밝혔다.

회사 측에 따르면 ABP-102/CT-P72는 전임상 연구에서 엔허투 내성 모델을 포함한 다양한 HER-2 고발현 종양 모델에서 강력한 항종양 활성과 우수한 안전성 결과가 확인됐다.





원래 공작기계 회사였던 유지인트가 2019년 8월 현재 이름으로 변경된 에이프로바이오는 같은 해 10월 미국 메사추세츠 소재 에이비프로코포레이션(현 Abpro Holdings)이 연구개발 중인 파이프라인 지식재산권과 사업화 권리를 인수했다. 같은 해 11월 미국 법인 에이비프로바이오인터내셔날을 설립해 에이비프로코포레이션 경영권 주식을 취득했다.

조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

