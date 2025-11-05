"웹소설 관심있다면"…광주대, 매주 수요일 '특화과정'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현직 작가와 원고 피드백 시간도 진행

광주대학교 전경.

AD

광주대학교 문예창작과는 최근 청년·청소년과 함께하는 '광주시민 웹소설 특화과정'을 실시했다고 5일 밝혔다.

지역과 대학의 동반 성장을 도모하는 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 일환으로 열린 이번 특화과정은 웹소설 선도도시 광주광역시를 만들어갈 지역인재를 양성하기 위한 본격적인 걸음이다. 매주 수요일 총 6회에 걸쳐 진행되며, 4회 이상 수강한 청소년에게는 '웹소설 특화과정 수료증'을 수여하고 강의 전후로 현직 작가에게 개인 원고 피드백 시간을 갖는 이벤트도 진행한다.

지난달 29일 시작된 첫 강연은 현재 카카오페이지와 네이버 시리즈에서 활동 중이며 '웹소설 써서 먹고삽니다'와 '시한부 황후의 나쁜 짓' 등 다수의 작품을 출간한 정무늬 작가가 맡았다.

이날 강연에서는 '웹소설의 판매·유통 과정', '작가의 수입 구조', '글쓰기 유의점' 등 실질적인 강의가 진행됐으며, 이어진 Q&A 시간에는 수강생들의 다양한 질문이 이어졌다.

정 작가는 "웹소설은 '나'보다 '대중'을 위한 글이며, 상업성과 도파민이 핵심이다. 웹소설의 본질은 텍스트다"며 "작가는 유행하는 클리셰를 어떻게 변주하느냐에 집중해야 한다. 아무리 문체와 설정이 훌륭해도 독자를 끌어들일 도파민이 없으면 성공하기 어렵다"고 조언했다.





AD

안점옥 문예창작과 학과장은 "시민 청소년 참석자들이 슬럼프 극복과 작가의 루틴 등 창작자들이라면 마땅히 가질 현실 질문을 하는 모습을 보며 캠퍼스의 기회가 밖으로 확대되는 의미와 각오를 새롭게 했다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>