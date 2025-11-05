자율주행 실증플랫폼 거듭난 K-시티…3단계 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부는 자율주행차 테스트베드(시험장)로 활용하는 자동차안전연구원 K-시티 3단계 고도화 사업을 마쳤다고 5일 밝혔다.

K-시티는 실제 도로환경과 비슷한 조건에서 자율주행 기술을 반복·안전하게 검증하기 위해 2018년 문을 연 곳이다. 이듬해부터 2022년까지 가혹환경을 구현하고 연구지원 시설을 늘리는 2단계 고도화 과정을 거쳤다. 이번에 경사로 등 입체도로를 넣고 차량혼잡·끼어들기 같은 재현시설을 구비해 3단계 고도화 사업을 마무리 지었다. 가상환경 기반 자율주행 시뮬레이션 시스템, 통합관제시스템도 갖춰 통합 실증 플랫폼으로 자리 잡을 것으로 국토부는 내다봤다.

AD

자동차 사이버보안센터도 문을 열었다. 자동차 해킹을 비롯해 각종 사이버 위협을 상시 대응할 수 있는 국가 차원의 체계를 갖췄다. 앞서 올해 8월부터 시행 중인 자동차 사이버보안 관리제도의 운영·인증·평가를 총괄하는 시설로 제작사 인증·관리시스템, 사이버 위협 모니터링시스템, 실차 기반 보안평가시스템을 갖췄다.





AD

6일 열리는 준공식에는 인근에 지역구를 둔 송옥주·이준석 의원, 유정훈 대한교통학회장, 황성호 한국자동차공학회장 등이 참석한다. 김 장관은 준공식 후 K-시티 내 실험시설과 자율주행데이터공유센터 등을 둘러보기로 했다. 그는 "자율주행 글로벌 주도권을 확보하기 위해 도시 실증지원, AI 인프라 구축, 규제 합리화 등 전방위적으로 돕겠다"라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>