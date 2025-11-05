K-안티드론 기술, APEC 2025 실전 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력硏·LIG넥스원 등 국내 컨소시엄, APEC 현장서 불법드론 대응

한국이 독자 개발한 'K-안티드론(anti-drone)' 기술이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 경호 현장에 처음 실전 배치됐다. 국내 연구기관 중심으로 개발된 지능형 드론 무력화 기술이 국제 정상급 행사에 투입된 것은 이번이 처음이다.

한국원자력연구원은 5일 "불법드론 지능형 대응기술개발 사업으로 개발된 드론 탐지·식별·무력화 장비가 경주에서 열린 APEC 2025 현장 경호에 활용됐다"고 밝혔다.

지능형무력화 장비는 실시간 라이브 포렌식 기술로 드론의 제어권을 탈취할 수 있다. 한국원자력연구원 제공

이번 임무에 사용된 '지능형무력화 장비'는 드론 탐지에서 제어권 탈취까지 전 과정을 단일 장비로 구현한 시스템이다. 원자력연구원과 통신·보안기업 바른기술이 공동 개발했으며, 라이브 포렌식(Live Forensic) 기반 해킹 기술을 통해 불법 드론의 제어권을 실시간으로 빼앗아 무력화한다. 상용 드론은 물론 제작 정보가 없는 커스텀 드론까지 제압할 수 있어 현장 활용성이 높다.

또한 LIG넥스원, 수산이앤에스, 휴라, 이오아이알(IOIR) 등이 협력한 지상기반 통합운용시스템도 함께 투입됐다. 이 시스템은 레이더·RF 스캐너·카메라 등 다양한 센서 정보를 하나의 관제화면에서 통합 운용해 드론 탐지율과 식별 정확도를 높인다.

이 장비들은 APEC 회담장과 정상 숙소, 주요 항만 등에서 24시간 감시 체계를 가동하며 불법 드론 접근을 차단했다. 세계 각국 정상과 관계자들의 안전을 지키는 데 핵심 역할을 수행했다는 평가다.

이 기술은 우주항공청과 경찰청이 공동 추진한 다부처 사업 '불법드론 지능형 대응기술개발'의 성과다. 2021년부터 30여 개 기관이 참여해 5년간 연구를 이어왔으며, 올해 원자력연구원(9월 18일)과 양양국제공항(10월 21일)에서 실증 시연을 성공적으로 마친 바 있다.





탁태우 원자력연 보안기술연구실 박사는 "국가적 행사의 경호 현장에 연구 성과가 실전 적용된 것은 큰 자부심"이라며 "향후 원자력시설과 공항, 정부청사 등 주요 기반시설에서도 상시 운용될 수 있도록 상용화 연구를 지속하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

