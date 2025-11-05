나라스페이스, NASA '아르테미스Ⅱ' 위성 탑재 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 백악관 공식 발표…하반기 코스닥 상장도 추진

국내 우주 스타트업 나라스페이스테크놀로지(나라스페이스)가 개발에 참여한 초소형 위성이 미국 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사선 '아르테미스Ⅱ'에 공식 탑재된다.

미국 백악관은 지난달 29일 발표한 공식 자료를 통해 "아르테미스Ⅱ 미션에 한국 위성이 참여해 근지구 우주 방사선 측정 임무를 수행할 예정"이라고 밝혔다. 이는 한국 위성이 나사 유인 달 탐사선과 동행하는 첫 사례다.

아르테미스 2호미션에탑재된 K-RadCube위성. 나라스페이스 제공

AD

내년 4월 발사 예정인 아르테미스Ⅱ는 1972년 아폴로 17호 이후 50년 만의 유인 달 탐사로, 미국·캐나다·유럽 등 국제 협력으로 진행되는 프로젝트다.

나라스페이스는 이 임무에서 한국천문연구원의 주관 아래 방사선 관측용 큐브위성 '케이레드큐브(K-RadCube)'의 본체 제작, 환경시험, 발사 준비 및 발사 이후 운용 지원 등 체계 종합 지원을 담당한다. 위성은 고궤도(HEO)에서 우주 방사선 환경을 관측하며, 나사 안전 기준과 열폭주 시험 등 고위험 인증 절차를 통과했다.

나라스페이스는 나사 프로젝트 참여 경험을 발판으로 우주 산업 내 국제 협력 역량을 강화하고 있다. 최근 '서울 ADEX 2025'에 참가해 초소형 위성 기반 감시·정찰 솔루션을 선보이며 방산 영역으로의 확장 가능성도 부각됐다. 광학 군집위성 '옵저버'와 초해상화 기술을 적용한 위성 영상 분석, 우주공간 감시 솔루션은 국방 분야에서도 높은 관심을 받고 있다.





AD

한편, 나라스페이스는 하반기 기술특례 상장을 통한 코스닥 입성을 추진 중이다. 나사 아르테미스Ⅱ 참여, 초소형 위성 기반 방산 솔루션 등 입체적 포트폴리오를 기반으로 성장세를 이어갈 계획이다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>