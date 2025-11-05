부산도시공사, ‘인권경영헌장 선언식’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“인권존중 문화 정착으로 시민 공기업 역할 강화”

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 4일 본사 12층 대강당에서 '인권경영헌장 선언식'을 열고 인권존중과 사회적 책임 실천 의지를 다졌다.

부산도시공사가 ‘인권경영헌장 선언식’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

AD

이 선언식에는 신창호 사장을 비롯해 공사 임직원, 소관 건설현장 책임건설사업관리기술인, 현장대리인 등이 참석했다. 참석자들은 인권을 최우선 가치로 삼고 조직 전반에 인권경영을 정착시키기 위한 실천 의지를 함께 선언했다.

공사가 새롭게 선포한 인권경영헌장에는 ▲고용상의 비차별 ▲결사와 단체교섭의 자유 보장 ▲강제노동·아동노동 금지 ▲책임 있는 공급망 관리 ▲환경권 보장 ▲지역주민·고객 인권 보호 ▲구제조치 노력 등 11개 기본원칙이 담겼다.

신창호 부산도시공사 사장은 "이번 선언을 계기로 인권존중 문화가 조직 내에 확고히 자리 잡고, 부산의 지속가능한 발전을 선도하는 시민 공기업으로서 한층 더 성장하겠다"고 말했다.

부산도시공사는 지난 2019년 1월에도 인권경영헌장 선포식을 개최했었다.





AD

이번 선언식은 2023년 개정된 헌장 내용에 협력회사 관리 기준을 추가하고, 경영진의 인권경영 의지를 재확인하기 위해 마련됐다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>