김대현 차관, 태권도 기관장들과 간담회 "유네스코 등재 적극 지원"

문화체육관광부 김대현 제2차관이 4일 오후 태권도 4개 대표 기관장을 만나 태권도의 유네스코 등재 추진을 적극 지원하겠다고 말했다.

문체부는 김대현 차관이 세계태권도연맹 조정원 총재, 국기원 윤웅석 원장, 태권도진흥재단 김중헌 이사장, 대한태권도협회 양진방 회장 등과 만나 간담회를 열고 태권도계 주요 현안을 논의하고 협력을 다짐했다고 이날 밝혔다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장, 김대현 문화체육관광부 제2차관, 조정원 세계태권도연맹 총재, 윤웅석 국기원 원장, 양진방 대한태권도협회 회장(왼쪽부터)이 4일 서울 중구 서울스퀘어 회의실에서 태권도 유네스코 등재 추진을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

간담회는 태권도의 위상에 걸맞은 지속 가능한 발전을 위한 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진 등 민관의 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

김 차관은 "태권도는 대한민국이 세계에 자랑할 수 있는 대표적인 문화유산이자 스포츠 외교의 핵심 자산"이라며 "문체부는 유네스코 등재 추진을 비롯해 태권도의 문화적 가치 확산과 국제적 협력 기반 강화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

참석 기관장들은 "태권도 유네스코 등재는 태권도계의 염원인 만큼, 각 기관이 가진 전문성과 역량을 결집해 태권도가 지닌 평화·존중·화합의 가치를 국제사회에 더욱 확산하도록 노력하겠다"고 답했다.





문체부는 이번 간담회를 계기로 태권도 주요 단체를 중심으로 한 민관 협력 체계를 강화하고, 태권도의 문화적 가치와 국제적 외연을 넓혀갈 계획이라고 밝혔다.





