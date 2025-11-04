화성시, 전면적인 AI 기본도시 실현 위한 자문단 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도시, 산업, 기술·데이터, 인재·거버넌스 등 4대 분과 37명 구성

정명근 시장 "자문단과 함께 시민이 체감하는 AI 기본도시 만들 것"

경기도 화성시가 도시 전 분야의 AI 전환을 목표로 전문가 그룹으로 구성된 대규모 자문단을 출범했다.

화성시는 4일 동탄출장소 대회의실에서 '화성특례시 AI 자문단 위촉식'을 개최했다.

4일 화성시 동탄출장소에서 열린 '화성특례시 AI 자문단' 위촉식에서 위원들이 성공적인 'AI 기본도시' 구현을 위한 지원을 다짐하고 있다. 화성시 제공

이번에 출범한 자문단은 시의 AI 기본도시 도약 및 주력산업의 AI 전환을 위한 실행과제를 발굴하고 정책 이행 관리를 체계적으로 지원하는 역할을 담당한다.

각 분야 전문가 총 37명이 참여한 자문단은 김현수 단국대 교수가 단장을, 김선우 국가인공지능전략위원회 분과위원이 부단장을 각각 맡는다. 자문단은 ▲도시 AI ▲산업 AI ▲기술·데이터 ▲인재·거버넌스 등 4개 분과로 구성된다.

자문단에는 안상교 화성상공회의소 회장, 박철수 화성시연구원 원장, 전병선 화성산업진흥원장 등도 참여해 시의 실정과 현안에 맞는 자문을 수행할 수 있도록 지원한다.

행사에서는 김 단장이 'AI 전환과 미래도시의 새로운 비전', 이세원 국토연구원 공간정보정책연구센터 부연구위원이 'K-AI 시티 구현을 위한 정책 방향과 과제', 최우정 행정안전부 국립재난안전연구원 방재연구실장이 'AI 기반 스마트 방재도시' 등의 주제발표를 했다.





정명근 화성시장은 "자문단 출범은 도시와 산업 전반의 AI 전환을 촉진하고 화성시를 대한민국 대표 AI 기본도시로 도약시키는 핵심 출발점"이라며 ""AI 기술을 행정과 산업 현장에 실질적으로 적용해 시민이 체감하는 AI 기본도시를 실현하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

