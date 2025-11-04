中, 대만해협 관련 군사 훈련에 '늑대로봇' 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CCTV 군사 훈련 영상 공개

열병식 때 관심 모은 늑대로봇

취약점 다수에도 기술력 과시

지난달 27일 중국 국영 CCTV가 공개한 훈련 영상에 사족로봇인 늑대 로봇이 등장했다. CCTV

AD

지난 9월 열병식 때 등장해 관심을 받았던 사족 로봇인 늑대 로봇이 중국 인민해방군(PLA)의 대만해협 관련 군사 훈련 작전에 투입됐다. 실전에 투입하기에는 취약하다는 평가에도 중국 측이 기술력을 과시하려는 의도로 풀이된다.

4일 관영 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 최근 공개된 동부전구 육군 제72집단군 산하의 중대급인 '황초령 영웅련'(黃草嶺 英雄連)의 상륙작전 훈련 장면에 사족 로봇인 늑대 로봇이 등장했다. 제72집단군은 대만해협 관련 작전 주력 부대다.

해안에 상륙한 늑대 로봇들은 부대원들보다 앞장서 적진을 향해 장애물을 넘으며 돌격했다. 늑대 로봇은 훈련 중 적의 화력에 의해 폭파되긴 했으나 중국군의 사족 무인장비가 기술 검증 수준을 넘어 실전 응용 단계로 들어선 것이라는 평가를 받았다.

중국병기장비그룹(CSGC)이 개발한 늑대 로봇은 무게가 약 70㎏이며 무게 20㎏까지 탑재할 수 있으며 5대의 카메라로 360도 스캔이 가능하다.

늑대 로봇은 1년 전인 지난해 11월 주하이 에어쇼에서 처음 공개됐으며 지난 9월 중국의 열병식에서 등장해 관심을 끌었다. 당시 늑대 로봇은 대형 드론, 무인 헬기, 무인 함선 등의 무인 장비들과 함께 등장했다.

아울러 중국 매체들은 중국의 양서(兩棲·수륙양용) 작전 체제가 공식적으로 인간과 무인장비가 혼합 편성되는 단계에 진입했음을 보여줬다고 설명했다.





AD

다만 일각에서는 늑대 로봇의 주요 부품이 외부에 대체로 노출돼 있어 쉽게 파괴될 수 있으며 정찰병과 돌격병의 역할을 동시에 수행하는 것은 실제로 불가능하다는 지적도 나왔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>