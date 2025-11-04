“숲에서 가족이 하나로”…영주시, ‘가족의 숲’ 1000여명 웃음꽃 만발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탄·생·숲 주제…자연서 배우는 생명·공존 가치

4일 영주시 아지동 '너랑나랑 유아숲체험원'에 아이들의 웃음소리가 가을바람처럼 퍼졌다.

영주시가 지원하고 ㈔한국숲유치원협회 경북지회 영주분회가 주관한 '가족의 숲' 행사에 가족 단위 참가자 1000여명이 몰려들며 숲속이 온통 웃음으로 가득 찼다.

이 행사는 '탄(탄소중립)·생(생명살림)·숲(숲체험)'을 주제로 열렸다.

유아의 전인적 성장과 가족 간 유대감 강화를 위한 유아숲 프로그램 지원사업의 하나로, 참가자들은 자연의 변화를 온몸으로 느끼며 생명의 소중함과 탄소중립의 의미를 자연스럽게 체험했다.

아이들은 나뭇잎을 주워 관찰하고, 흙 위에 그림을 그리며 가을 숲과 친구가 됐다. 부모들은 장작놀이·천놀이·목공예 체험에 함께 참여하며 일상 속에서 잊기 쉬운 '가족의 시간'을 되찾았다.

행사에 참여한 김 모 어린이(아트어린이집)는 "엄마, 아빠랑 숲에서 놀아서 정말 재미있었어요. 또 오고 싶어요!"라며 해맑게 웃었다.

유정근 영주시장 권한대행은 "가족의 숲은 아이들이 자연과 교감하고, 부모가 함께 참여하며 가족 간 유대감을 키울 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "시민들이 자연 속에서 즐겁고 건강한 여가를 즐길 수 있도록 다양한 숲 체험 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.

아지동 너랑나랑 유아숲체험원은 2018년 총사업비 2억원을 투입해 조성된 2만㎡ 규모의 숲 교육 공간이다.





AD

2019년 개원 이후 유아들이 숲속에서 뛰놀며 자연의 소중함을 배우는 자연 친화형 교육의 장으로 자리 잡았으며, 매년 다양한 산림 체험 프로그램을 운영하며 지역 유아 교육과 산림문화 확산에 기여하고 있다.

아이들이 부모님과 숲 그리기 체험을 하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>