동작구 사당12구역 노후 주거지, 642가구 주거단지로 변신[부동산AtoZ]

1종→2종 상향…정비계획용적률 249.95%

기존 510가구에서 642가구로…11개동 최고 25층

서울 동작구 사당12구역 조감도. 서울시

서울 동작구 사당동 노후 주거지가 642가구 규모의 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 제11차 도시계획위원회 수권분과위원회를 열고 '사당12구역 주택정비형 재개발 사업' 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)을 수정가결했다고 4일 밝혔다.

이번 정비계획에는 제1종에서 제2종일반주거지역으로 상향해 기존 510가구에서 총 642가구(임대주택 115가구 포함)를 건립하는 안이 포함됐다. 11개동 최고 25층 이하 규모이며 주변 스카이라인과 조화를 이룰 계획이다.

2030 도시·주거환경정비 기본계획에 따라 사업성 보정계수 1.62를 적용해 용적률 12.4%가 높아졌으며 용도지역 종상향에 따른 의무 순부담 비율의 감소로 주택용지 약 1100㎡를 추가 확보해 사업성이 개선됐다.

또 도로 2개소에 대해 폭을 확장하고, 공공보행통로와 까치산 근린공원 등산객을 위한 보행자전용도로(6m) 공공지원시설(공공산후조리원)을 확보할 계획이다. 어린이 보육시설·경로당·작은도서관 등 주민공동시설을 배치하고, 개방형 커뮤니티 광장과 보행 네트워크도 구축한다.

특히 수요 조사를 반영해 공영주차장 대신 공공지원시설(서울형 안심 산후조리원)을 조성하는 것으로 계획을 조정했다.

향후 사당12구역은 이번 심의 결과를 반영한 정비계획 결정 및 정비구역 고시를 거쳐 통합심의 절차를 이행하고 건축계획을 확정해 사업을 본격 추진할 계획이다.





최진석 서울시 주택실장은 "사당12구역은 보호수 보전과 보행환경 개선으로 일상 속 녹지 접근성을 높이고, 공공산후조리원 도입으로 돌봄 서비스를 강화한 점이 특징"이라며 "도시경관과 지역 생활 품질을 함께 높이는 재정비가 되도록 추진하겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

