"과도한 NDC 목표, 관세보다 더 큰 충격…산업 지키는 속도조절 필요"

[인터뷰]이택성 한국자동차산업협동조합 이사장

부품업계, 관세·노란봉투법·NDC까지 복합 위기

'전기차 일변도' 정책 전환, 부품 생태계 충격 우려

산업 지속성·현실 여건 고려한 정책 균형 필요

"한미 15% 관세 타결로 부품업계는 그나마 재정비할 시간을 벌었습니다. 하지만 과도한 온실가스감축목표(NDC)는 관세보다 더 큰 충격을 던져줄 것입니다."

이택성 한국자동차산업협동조합 이사장(사진)은 지난달 30일 아시아경제와 인터뷰에서 정부의 '2035 온실가스 감축목표(NDC)' 수송 부문 계획에 대해 강한 우려를 드러냈다. 올 들어 미국 관세 부과와 노란봉투법 시행으로 인한 여파가 남아 있는 상황에서 과도한 NDC 목표 설정까지 더해져 부품 업계가 복합적인 어려움에 빠져 있다고 진단했다.

이 이사장은 "현실을 감안하지 않은 과도한 NDC 목표가 그대로 강행된다면, 관세 충격을 능가하는 구조적 타격을 초래할 수 있다"고 경고했다.

이택성 한국자동차산업협동조합 이사장. 한국자동차산업협동조합 제공

내연기관에서 전기차로의 패러다임 전환은 거스를 수 없는 흐름이며 부품업계 역시 이 방향성에는 이견이 없다. 다만 문제는 속도와 방식이다. 그는 "전기차는 부품 수가 적어 많게는 부품사 30%가 사라질 수 있다는 전망이 나온다"며 "시장 수요와 인프라 준비가 충분치 않은 상황에서 '전기차 일변도'로 전환 속도를 높이면 자연스러운 구조조정보다는 연쇄 부실로 이어질 수 있다"고 우려했다.

이어 관세 변수에 따른 후폭풍도 경계해야 한다고 말했다. 미국 현지 부품 조달 비중이 커지는 흐름은 피하기 어렵지만, 그만큼 국내 생산 기반이 빠르게 약화될 수 있다는 점을 지적했다.

그는 "미국 진출에 최소 2~3년의 준비 기간과 상당한 비용이 필요해 많은 업체들이 고충을 호소한다"며 "일부 1차 협력사를 제외하면 2~4차 부품사는 자금·인력·기술 여력이 빠듯한 것이 현실"이라고 말했다. 이어 "국내 생산 물량이 20~30%만 줄어도 고정비를 못이겨 쓰러지는 회사가 생길 것"이라며 "현지화를 추진하더라도 국내 공급망을 유지할 충분한 물량과 정책적 안전장치가 병행돼야 한다"고 강조했다.

NDC 목표에 전기·수소차뿐만 아니라 하이브리드·플러그인하이브리드·e-퓨얼(내연기관에 사용할 수 있는 탄소중립 합성 연료) 등 다양한 동력 에너지를 인정해 단기간 충격을 최소화해야 한다는 것이다. 그는 "수요와 인프라, 전력 수급 여건을 고려해 구간별 목표를 정하고, 전환을 위한 연구개발(R&D)·스마트공장·금융·인력 지원 등 연착륙 패키지가 함께 마련돼야 한다"고 말했다.





이 이사장은 "유럽도 목표를 조정하고, 일본 역시 하이브리드 등 다중 전략을 유지하고 있다"며 "전동화 경쟁에서 뒤처질 수는 없지만, 산업의 지속 가능성을 고려한 현실 반영과 균형 잡힌 접근이 필요하다"고 강조했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

