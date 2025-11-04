경기도, K-뷰티 日 통상촉진단 파견…1억2455만弗 수출 상담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 일본 통상촉진단을 파견해 1억2455만 달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다.

경기도는 지난달 27일부터 31일까지 한국무역협회와 함께 일본 도쿄와 오사카에 '2025 경기도 K-뷰티 일본 통상촉진단'을 파견해 총 139건의 상담을 진행하고, 1억2455만 달러 규모의 수출상담 성과를 달성했다고 4일 밝혔다.

일본은 한류 콘텐츠와 K-뷰티 품질 및 브랜드 인지도 확산으로 2024년 기준 일본 화장품 시장에서 2위(점유율 약 25%)를 차지하고 있다.

특히 일본 소비자들 사이에서 '저자극·기능성·클린뷰티' 중심의 소비 트렌드가 확대되면서 기술력과 품질 경쟁력을 갖춘 도내 중소기업의 유망 시장으로 부상하고 있다.

경기도가 일본 통상촉진단을 파견해 현지에서 상담회를 진행하고 있다. 경기도 제공

AD

신규 화장품 브랜드를 출시한 ㈜코스코 관계자는 "그동안 식품 무역 위주로 사업을 이어왔지만, 코로나 이후 거래 축소로 새로운 돌파구가 필요했다"며 "이번 사업을 계기로 처음으로 화장품 브랜드를 개발해 일본 시장 진출에 도전했고, 현지 바이어를 직접 만나 자사 제품의 경쟁력을 확인할 수 있었다"고 말했다.





AD

박경서 경기도 국제통상과장은 "이번 통상촉진단은 일본 현지 바이어들의 까다로운 품질 기준 속에서도 도내 기업의 기술력과 브랜드 경쟁력을 직접 확인받은 계기가 되었고, 도내 기업들이 현지 소비 트렌드에 부합하는 제품 전략을 마련하고 유통망과의 접점을 확대하는 성과를 거뒀다"고 전했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>