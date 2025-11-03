동작구, 28일까지 ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민 참여형 이벤트로 지역 자부심 확산

서울 동작구(구청장 박일하)는 지방자치의 날을 기념해 지난달 29일부터 한 달간 ‘우리 동네 매력 찾기 챌린지’를 진행한다. 이번 행사는 민선 지방자치 30주년을 맞아 주민이 직접 지역의 매력을 공유하고 소통할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

박일하 동작구청장. 동작구 제공.

참여는 이달 28일까지 동작구청 공식 블로그를 통해 가능하다. 블로그를 구독한 뒤 이벤트 게시글에 지역 명소, 우수정책, 모범주민 등 동작구의 장점을 소개하는 두 줄 이상의 댓글을 남기면 된다. 댓글 작성 후 동명, 이름, 연락처, 구독 인증 및 댓글 캡처본을 네이버폼으로 제출하면 응모가 완료된다.

구는 이번 이벤트를 통해 주민이 직접 발굴한 맛집, 골목길, 생활 속 편의정책, 미담 사례 등을 공유함으로써 구정에 대한 공감과 참여를 확산시킬 계획이다.

결과는 12월 4일 발표되며, 최다 참여 동에는 30만원 상당의 간식이 제공된다. 공감 수 상위 10명과 일반 참여자 40명에게는 각각 1만원과 5000원 상당의 모바일 기프티콘이 증정된다.





박일하 동작구청장은 “이번 챌린지는 주민이 주체가 되어 지역의 매력을 다시 발견하고, 서로의 이야기를 나누는 뜻깊은 소통의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 주민 참여 중심의 열린 행정을 지속해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

