본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

구은모기자

입력2025.11.04 07:01

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

日 주류 수입액 올해 사상 최대치 경신 전망
여행이 만든 소비 루프…日서 마신 그 맛 찾는다
캔주류·하이볼 붐, MZ세대 취향 저격
프리미엄 수요는 사케·위스키가 흡수

국내 주류시장이 전반적인 침체 국면에 빠진 가운데 일본 주류만은 역대 최고 수입액 경신을 눈앞에 두며 독주를 이어가고 있다. 일본 주류가 '노재팬'으로 얼어붙었던 실적에서 벗어나 다시 한국 소비자의 술잔 속으로 파고든 배경으로는 '여행 경험의 내수화'와 가성비부터 프리미엄을 아우르는 방대한 포트폴리오가 꼽힌다.


3일 관세청에 따르면 올해 일본 주류 수입액은 9월 기준 1억222만달러(약 1460억원)로 지난해 같은 기간(9018만달러)보다 13.4% 증가한 것으로 집계됐다.


맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류 연합뉴스
AD
침체 속 '나홀로 상승곡선'…대부분 두 자릿수 성장

2020년 일본 제품 불매 운동 영향으로 바닥을 찍었던 일본 주류 수입은 이듬해부터 회복하기 시작해 2023년 전년 대비 두 배 이상 급증한 1억223만달러로 부활에 성공하며 2018년 이후 5년 만에 1억달러 선을 회복했다. 지난해에도 20% 가까이 성장한 데 이어 올해도 높은 수요를 이어가며 역대 최고액 경신이 확실시된다.


맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

수입 성장세를 주도하는 건 역시 맥주다. 올해 일본 맥주 수입액은 6020만달러(약 860억원)로 전년 동기(5002만달러) 대비 20.4% 늘어나 전체 증가율을 웃돌았다. 일본 맥주 수입 증가세는 다른 수입국과 비교하면 더욱 두드러진다. 올해 2위인 미국(2435만달러)보다 2.5배, 3위인 중국(1581만달러)과 비교하면 4배 가까이 많은 금액이다. 성수기인 4분기가 남아있는 만큼 올해 연간 수입액은 2018년 기록한 역대 최대금액인 7830달러를 충분히 뛰어넘을 전망이다.


맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

맥주와 함께 사케(청주) 수입액 증가세도 눈에 띈다. 9월까지 사케 수입액은 2020만달러(약 290억원)로 지난해 같은 기간(1711만달러)보다 18.1% 증가했다. 2020년 1000만달러 수준이던 사케 수입액은 2023년 처음으로 2000만달러 선을 넘기며 3년 만에 두 배 이상 증가했고, 올해도 3000만달러에 육박하는 수입액이 예상되는 등 꾸준히 안정적으로 수요를 늘려가고 있다.

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류

아울러 위스키 수입액도 788만달러(약 113억원)로 전년 동기(728만달러) 대비 8.2% 늘었다. 위스키 수입액의 규모와 증가세는 맥주나 사케 등과 비교해 상대적으로 작지만 위스키 최대 생산국인 스코틀랜드(영국) 위스키가 2023년 이후 3년 연속 감소하고 있다는 점을 고려하면 주목할 만한 수치다. 여기에 일본여행 등 직구를 통해 우리 국민이 가장 많이 들여오는 일본 주종이 위스키라는 점을 고려하면 실제 수요는 더 높을 것으로 추정된다.

맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류
가성비부터 프리미엄까지…일본의 완성형 포트폴리오

주류시장의 침체 속에서도 일본 주류가 성장세를 이어가고 있는 배경에는 다양한 소비층에 대응할 수 있는 방대한 포트폴리오가 있다. 대부분의 국가들이 특정 주종에 특화돼 해당 주종의 인기 여부에 따라 수입량과 실적이 출렁이는 반면 일본은 가성비 중심의 저가 제품부터 고가의 프리미엄 제품까지 대부분의 주종과 라인업을 생산·수출하고 있다.


대표적으로 최근 주류시장 트렌드 중 하나인 저도수·하이볼 제품의 중심에도 일본이 있다. 우리 국민의 일본 여행객 수가 매년 최대치를 경신하면서 여행 중 편의점 등에서 다양한 일본 주류를 경험한 우리 국민들도 계속해서 늘어나고 있다. 이후 많은 소비자들이 일본에서 마셨던 맛을 국내에서도 찾으려는 모습을 보이면서 수입사들도 여행 소비를 국내 재소비로 이어가기 위해 다양한 제품을 들여오고 있다. 국내 편의점에도 맥주는 물론 하이볼·츄하이·사와 등 일본 캔 주류 제품이 빠르게 확대되고 있는 배경이다.


한 업계 관계자는 "해당 제품들은 높지 않은 도수와 달거나 경쾌한 맛, 시선을 끄는 패키지의 제품이 대부분인데다 구매 접근성이 좋고, 무엇보다 가격도 저렴하다"며 "젊은 층이나 주류 제품에 비교적 익숙하지 않은 소비자들도 부담 없이 즐길 수 있는 제품이라 대중적인 반응을 얻고 있는 것 같다"고 설명했다.


맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류 연합뉴스

반대로 고급 제품과 특별한 경험에 대한 수요에는 사케와 위스키가 대응하고 있다. 대표적으로 사케의 경우 다양한 등급과 음용 문화 등을 앞세워 국내 소비자에게 가치 있는 소비로 인식되고 있다. 실제로 과거 국내시장에서 유통되던 사케는 캐주얼한 이자카야를 중심으로 팩 형태의 저가 사케가 대부분이었지만 최근 수입사들은 '준마이 다이긴죠' 등 높은 등급의 프리미엄 사케를 중심으로 라인업을 고급화·다양화하는 추세다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "일본 사케나 위스키는 우리 소비자 입장에선 새롭고 트렌디한 제품인 동시에 자체적으로는 헤리티지를 가진 브랜드와 제품들이 많다"며 "다양한 등급 내지 한정판 제품 등으로 공급도 무한정하지 않다 보니 희소성 있는 제품에 대한 니즈를 채워주는 측면도 있다"고 설명했다.


맥주·사케·위스키까지…한국인 술잔 채운 日주류 국내 소비자들에게 가장 높은 인기를 얻고 있는 사케 브랜드인 일본 아사히 주조의 '닷사이(獺祭)'.



구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기