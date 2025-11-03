NH투자증권, 주간거래 재개 기념 투자지원금 혜택 제공

NH투자증권은 나무증권에서 4일 재개되는 미국 주식 주간거래를 통해 업계 유일 24시간 미국 주식 거래가 가능해짐에 따라 4일부터 주간거래 무료수수료 및 '나무는 논스톱(NON STOP) 챌린지' 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

AD

우선 오는 12월 31일까지 나무(MTS·HTS)를 통해 미국 주식 주간거래 시간(10시~18시, 한국 시간 기준) 거래하는 나무고객이면 누구나 거래 수수료 무료 혜택을 받을 수 있다. (유관기관 수수료, 매도시 SEC Fee 포함 무료)

이와 더불어 나무증권의 강점인 다양한 해외주식 투자 콘텐츠와 연계한 챌린지 미션 이벤트를 12월 14일까지 진행한다. 미션을 전부 달성하면 선착순 1만명에게 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하고 추첨을 통해 1명에게는 5000달러의 투자지원금을 지급한다. 미션은 총 5가지다. 첫 번째는 서비스 체험 미션으로, 유튜브 채널 '삼프로TV'의 글로벌 인베스터 네트웍스(GIN) 프로그램을 독점 제공해 미국 유명 애널리스트들의 시장 분석과 전망을 인공지능(AI) 더빙·요약으로 빠르게 확인할 수 있는 '월가 라이브' 시청하기다. 두 번째로는 NH투자증권이 국내 최초로 글로벌 투자정보 플랫폼인 시킹 알파와 독점 제휴를 맺고 제공 중인 프리미엄 투자 뉴스와 글로벌 리포트에 더해 추가 오픈한 기능인 '주식MRA'에서 보유 종목의 투자 체질까지 알아볼 수 있는 '시킹 알파' 투자 정보 조회하기, 세 번째로는 업계 최초로 투자자가 해외주식 양도소득세 취득가액 산정 방식을 직접 선택할 수 있는 양도소득세 절세전략 고객선택권에 이어 가상 매도를 통해 예상 세액을 쉽게 확인할 수 있는 '양도소득세 절세전략 시뮬레이션' 체험하기다. 네 번째는 24시간 끊기지 않는 거래가 가능함에 따라 새롭게 재개된 '미국 주식 주간거래'다. 다섯 번째는 프리·정규·애프터마켓 및 기타 국가 포함한 '해외주식 거래하기'로 진행된다.





AD

강민훈 NH투자증권 디지털사업부 대표는 "고객의 투자 시간 및 선택권이 늘어나는 만큼 안정적 거래지원 및 투자에 도움이 되는 충분한 투자정보를 사전에 쉽게 접할 수 있는 서비스가 더욱 중요해진다"라며 "앞으로도 고객의 투자 여정을 성공으로 이끌 수 있는 나무증권만의 특화된 서비스 제공에 주력하겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>