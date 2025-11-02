한국-싱가포르, 전략적 동반자 관계로 격상…'온라인 스캠' 공동 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한-싱가포르 2일 정상회담

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 용산 대통령실에서 공동언론 발표를 마친 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리는 2일 정상회담을 통해 양국 간 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하기로 했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 웡 총리와 함께 공동언론발표를 갖고 "전 세계 성장과 번영을 지탱해 온 국제질서가 흔들리고, 기후변화, 초국가범죄와 같은 글로벌 도전과제 앞에서 양국 간에 전략적 협력이 중요하다는 데 의견을 모았다"며 "이러한 공동의 인식을 바탕으로 오늘 저와 웡 총리는 양국 간 전략적 동반자 관계를 수립했다"고 말했다.

양국은 변화하는 경제와 안보 환경에 대처하고, 첨단기술 및 인적 교류 분야 협력을 강화하기로 했다. 안보 분야의 경우 방위산업 기술 공동 연구 확대와 '온라인 스캠' 등 초국가 범죄 근절을 위해 선진 디지털·금융 인프라를 활용한 정책적 협력과 법 집행 공조를 강화한다.

웡 총리는 "디지털 안보에 힘쓰며 보건과 다른 첨단기술 분야에서 공공 서비스를 확충하는 방안을 서로 배우기로 했다"고 설명했다. 이 대통령은 "여기에 더해 싱가포르의 방산 물자 다변화 과정에 한국이 적극 협력하고 참여하겠다는 의지를 말씀드렸다"고 부연했다.

경제 영역에서는 한-아세안(동남아시아국가연합) 자유무역협정(FTA) 개선, 한-싱가포르 FTA를 지렛대로 교역 및 투자 활성화를 도모하기로 했다.

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 용산 대통령실에서 열린 공식오찬에서 건배하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "이번 회담에서는 최초로 제주도산 쇠고기·돼지고기의 싱가포르 수출도 합의했다"며 "싱가포르의 검역은 엄격하기로 유명하다. 이번 합의를 계기로 우리 농식품의 세계시장 진출이 더욱 활발해질 것"이라고 평가했다.

이 밖에도 양국은 인공지능(AI) 등 첨단기술 공동연구 및 기업 간 교류 활성화를 위한 '디지털 협력 양해각서(MOU)', 물류·해운산업을 공동 선도하기 위한 '녹색·디지털 해운 항로 구축 협력 MOU', 문화·체육 협력에 관한 MOU, 인사행정 협력에 관한 MOU를 체결했다.

이 대통령은 "글로벌 금융 투자 허브인 싱가포르가 한국의 유망 중소기업과 K-콘텐츠 등에 대한 투자를 확대해 양국이 혁신 산업에도 동반 성장을 이뤄나가길 희망한다"고 얘기했다.





또 그는 "급변하는 국제질서 속에서 역내 평화와 안정을 위한 협력 방안에 대해 폭넓게 의견을 나눴다"며 "웡 총리님께서 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 위한 우리 정부의 노력을 전폭 지지해 주셨다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

