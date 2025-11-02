다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2연패…김혜성 교체 출전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

로스앤젤레스(LA) 다저스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈에서 2년 연속 우승을 차지했다.

다저스는 2일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스센터에서 열린 2025 MLB 월드시리즈(7전 4승제) 7차전 토론토 블루제이스와 원정 경기에서 연장 11회 접전 끝에 5-4로 이겼다.

다저스는 지난해에 이어 2년 연속 월드시리즈 왕좌를 지켰다. 월드시리즈 2년 연속 우승은 1998년부터 2000년까지 3연패를 해낸 뉴욕 양키스 이후 올해 다저스가 25년 만이다.

4-4 동점 상황에서 토론토는 9회말 1사 만루 기회를 살리지 못했고, 다저스는 연장 11회초 2사 후 윌 스미스가 토론토의 셰인 비버의 3구째 슬라이더를 공략해 1점 홈런을 기록했다.

MLB 월드시리즈 7차전이 연장전까지 간 것은 2016년 이후 올해가 9년 만이다.

다저스의 일본인 투수 야마모토 요시노부는 바로 전날 6차전 선발로 나와 6이닝 96구를 던지며 1실점, 승리 투수가 된 데 이어 이날 9회에 구원 등판해 무실점 역투하며 올해 월드시리즈 4승 가운데 홀로 3승을 책임졌다.





다저스 소속 김혜성은 이번 월드시리즈에서 출전 기회가 없었지만 이날 교체 출전했다. 김병현(2001년 애리조나, 2004년 보스턴) 이후 21년 만에 월드시리즈 우승 반지를 낀 두 번째 한국인 선수가 됐다.





