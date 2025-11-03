본문 바로가기
[르포]부산항도 무인화 바람…자율주행 車 돌아다닌다

전영주기자

입력2025.11.03 12:00

부산북항 최대 규모 신선대·감만터미널
이달부터 컨테이너 크레인 무인화 시작
자율주행 야드트랙터…SUM 기술 적용

[르포]부산항도 무인화 바람…자율주행 車 돌아다닌다 지난달 30일 부산 남구 신선대·감만터미널에서 컨테이너 운송차량이 주행하고 있다. 전영주 기자
#수십t의 컨테이너를 옮기고 있는 크레인 조종실이 텅 비었다. 관제센터로 출근한 크레인 기사가 원격으로 선박 위 컨테이너를 들어 올려 땅으로 내렸다. 컨테이너 수송차량인 야드트랙터에도 운전석에 사람이 없다. 자율주행 기술이 들어가 있어서 컨테이너 숲 곳곳을 무인으로 누볐다.


부산북항 최대 터미널인 신선대·감만터미널(옛 부산항터미널)이 꿈꾸는 미래 스마트 항만의 모습이다. 사람 손을 많이 타던 노동집약적 일터가 이달부터 무인화·자동화 부두로 탈바꿈한다. 작업 효율성과 생산성을 높이고 보다 안전한 작업환경이 될 것으로 기대를 모으고 있다.


[르포]부산항도 무인화 바람…자율주행 車 돌아다닌다 안벽크레인(컨테이너 하역장비)이 작업하는 모습. 신선대·감만터미널

지난달 30일 부산 남구 신선대·감만터미널에는 베트남 호찌민에서 출발해 광양을 거쳐서 부산에 다다른 소형 컨테이너선이 정박해 있었다. 컨테이너 수송차량인 야드트랙터가 도착하자 115호 컨테이너 하역장비인 안벽크레인이 움직이기 시작했다. 영어로 '흥아'라고 적힌 파란색 컨테이너가 선박 위로 뜨더니 육지 쪽으로 천천히 이동해 야드트랙터로 옮겨졌다.


컨테이너 하역 작업을 하려면 약 25m 높이의 크레인 꼭대기에 있는 운전실에 사람이 올라가야 한다. 2평 남짓한 하얀색 철제 공간은 현장에서 '케빈'으로 불린다. 한형석 신선대·감만터미널 운영기획실장은 "케빈 출퇴근은 다소 위험하다. 먼저 계단을 타고 엘리베이터로 올라가 구멍 숭숭 뚫린 길을 난간 잡고 이동해야 한다"며 "장시간 아래를 바라보면서 조종해야 해서 크레인 기사들이 목디스크나 근육통을 느끼기도 한다"고 했다.


위험한 작업환경을 개선하기 위해 신선대·감만터미널에는 무인 안벽트레인이 차례로 들어설 예정이다. 케빈에서 발밑 컨테이너들을 직접 보지 않고도 사무실에서 화면을 통해 크레인을 원격 조종할 수 있는 것이다. 이달 중 12억원을 들여 안벽크레인 1대를 개조한 뒤 내년까지 신선대에 있는 17대를 모두 개조 완료할 예정이다. 2027년 감만터미널의 9대까지 개조하면 26대의 안벽트레인 무인화 작업이 마무리된다.


이정행 신선대·감만터미널 대표는 "안전이 경영의 최우선 가치라는 원칙 아래 하역장비를 지속해서 업그레이드하고 재해 예방시설을 확충하는 등 자율적·참여형 안전 문화를 정착시키고 있다"고 했다.


[르포]부산항도 무인화 바람…자율주행 車 돌아다닌다 무인 야드크레인(컨테이너 이동장비)이 작업하는 모습. 신선대·감만터미널

자율주행 차량이 컨테이너 더미 사이사이를 달리는 미래 스마트항만의 모습도 이르면 연내 구현된다. 신선대·감만터미널이 올해부터 4년간 자율주행 테스트베드로 지정, 야드트랙터에 자율주행 기술을 탑재하는 작업을 진행 중이다.


이를 개발한 자율주행 기술 기업 SUM의 현영진 대표는 "항만은 365일 24시간 돌아가는데 야드트랙터를 몰려는 사람은 없고 지금 일하는 사람도 대부분 고령이다"며 "우선 야간이나 주말부터 자율주행으로 운영한다면 노동강도가 크게 낮아질 것"이라고 했다.


[르포]부산항도 무인화 바람…자율주행 車 돌아다닌다 신선대·감만터미널

신선대·감만터미널은 2006년 국내 최초로 무인 야드크레인(컨테이너 이동장비)을 도입하는 등 신기술을 활용해 업무 효율성과 항만 안전성을 높이고 있다. 크레인 하단 위험 구간을 빨간색 LED 레이저 선으로 표시해 안전거리를 확보했고, 야드트랙터 내 졸음운전 예방 장치가 운전자의 졸음을 인식하면 경고음을 울리게 했다.


한 실장은 "항만은 중대재해처벌법뿐 아니라 항만안전특별법도 적용되는 만큼 안전사고 방지에 힘쓰고 있다"며 "사고가 터지면 터미널 전체가 '올스탑'되니 다양한 기술을 적극 도입해 무인화·자동화에 앞장설 것"이라고 했다.


이 기사는 (재)바다의품과 (사)한국해양기자협회의 지원을 받았습니다.




부산=전영주 기자 ange@asiae.co.kr
