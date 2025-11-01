주말 도시 도심 진보·보수단체 집회 이어져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주한미국대사관 인근서 대진연 시위

광화문광장 인근서 6000여명 행진

주말인 1일 서울 곳곳에서 진보·보수단체들의 집회가 열렸다.

자주독립 대학생 시국 농성단이 1일 오후 종로구 주한미군대사관 이근서 자주독립 대학생·시민대회를 벌이고 있다. 연합뉴스 제공

AD

한국대학생진보연합(대진연) 등이 모인 '자주독립 대학생 시국 농성단'은 이날 오후 주한미국대사관과 가까운 종로구 대한민국역사박물관 인근에서 오는 3일 '학생의 날'을 맞아 '자주독립 대학생·시민대회'를 개최했다.

참가자 약 100명은 "약탈적 대미 투자 강요 미국을 규탄한다" 등 구호를 외쳤다. 대진연은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담에 앞서 미국 규탄을 위해 지난달 11일 박물관 인근에 차린 농성장을 이날 철거했다.

전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 대한민국바로세우기국민운동본부는 오후 종로구 광화문광장 인근 동화면세점에서 약 6000명이 참가한 '광화문 국민대회'를 개최한 뒤 도심 일대를 행진했다.





AD

진보성향 단체 촛불행동은 서초구 대법원 인근에서 조희대 대법원장의 탄핵을 촉구하는 '163차 촛불대행진'을 열었다. 집회에는 약 800명이 참가했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>